"В такой кризисной ситуации, в какой оказались кассиры, им полагаются надбавки", – сказал депутат.

Компания Maxima LT, в которой работают 13 845 человек выделит за март 900 000 евро сверх учтенных средств, это примерно по 13% от зарплаты каждому.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала Delfi, что их работники с 16 марта работают там же, столько же часов, как и до 16 марта.

"Единственное изменение – во время работы надо быть в масках и одноразовых перчатках, кроме того, каждый час работники моют руки. Все эти условия мы работникам предоставляем", – сказала она.

По данным "Содры", в феврале зарплаты в Maximа составляли в среднем 781,42 евро "на бумаге" (около 537 евро "на руки").

3 апреля в компании Palink, которой принадлежит сеть Iki, работали 6390 человек.

Представитель службы коммуникации Iki Индре Балтрушайтене сказала, что за работу в марте работники получат надбавки за работу в сложных условиях на общую сумму почти 250 000 евро.

В феврале зарплаты в компании Palink были в среднем 872,29 евро "на бумаге" (589 евро "на руки").

В Norfos mažmenа работают 3308 человек, их зарплаты не фиксированные, сказал пресс-секретарь Дарюс Рилишкис.

"Работники получают зарплату за выполненную работу, за определенные операции. Если работы становится больше, выполняется больше операций, растет и зарплата", – сказал он.

В феврале медиана зарплат в сети составляла 1025,99 евро "на бумаге"(676 евро "на руки").

3130 работников Rimi Lietuva за время работы в условиях карантина получат надбавки, на них выделили 360 000 евро.

В феврале медиана зарплат в сети Rimi Lietuva составляла 830 евро "на бумаге" (565 евро "на руки").

В Lidl Lietuva работают 2185 человек. Представитель компании Сандра Савицкене сказала, что во время карантина всем работникам увеличили надбавки.

"С 65 евро до 200 евро за полный месяц, или 130 евро за работу с 18 марта до конца месяца", – сказала она, заметив, что сокращено время магазинов сети с 9 до 20 ч. Работники сети старше 60 лет в это время не работают.

Всего на надбавки во время карантина сеть Lidl выделила 500 000 евро. В феврале медиана зарплат в Lidl Lietuva составила 1262,4 евро "на бумаге" (около 811 евро "на руки").