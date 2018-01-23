Представители торговых сетей сказали LRT.lt, что по поведению покупателей видно, что они больше задумываются об условиях содержания несушек, однако эти перемены не очень заметны. По их словам, время потребуется и поставщикам.
В декабре прошлого года Rimi Baltic первой отреагировала на дискуссии о содержании несушек: торговая сеть обязалась отказаться от продажи яиц содержащихся в клетках кур в Литве, Латвии и Эстонии. Перемены быудут осуществляться в несколько этапов до 2025 г.
Вскоре о похожем решении заявили и представители сети Maxima grupė. Установив такой же срок - до 2025 г.
Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что к такому решению сеть готовилась полгода, а в ноябре 2017 г. о таком решении сообщили в Польше. Перемены будут проводить поэтапно, параллельно будут просвещать покупателей.
"Будем делать все для того, чтобы перемены не были резкими и не сказались отрицательно на покупателях и поставщиках. С октября мы начали информировать покупателей о значении пометок на яйцах. Мы надеемся, что это поможет покупателям принимать более мотивированные решения. Просвещать и информировать покупателей мы планируем и в будущем", – сказала собеседница.
Пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте сказала, что предложение на рынке формируется с учетом спроса и покупательной способности, o за качеством следят соответствующие ведомства.
"Сегодня по поведению покупателей видно, что их все больше волнуют условия содержания кур, в зависимости от этого они выбирают яйца. Перемены на рынке уже начались, но потребуется немного времени, прежде чем удастся предложить необходимое количество таких яиц по приемлемой цене", – сказала Чайкаускайте.
Однако, похоже, бизнес становится сознательнее раньше покупателей, которых больше интересуют не условия содержания кур, а цена на яйца. несмотря на то, что как Maxima, так и Iki в магазинах предлагают яйца разного качества – кур, содержащихся в клетках, кур из экохозяйств и др., наибольшим спросом пользуются именно яйца кур, содержащихся в клетках.
"Одна из причин, скорее всего - то, что это самые дешевые яйца. Спрос на яйца других типов постепенно растет, но изменение составляет несколько или меньше процентов в год.
В магазинах Maximа в Литве покупатели чаще всего покупают яйца кур, содержащихся в клетках. Их продажи составляют около 95% всех продаж", – сказала Дапкене.
По словам Чапкаускайте, яйца в Литве - важный продукт повседневного рациона, поэтому покупатели с удовольствием обращают внимание на новшества.
"К примеру, перепелиные яйца завоевали свой сегмент. Все больше популярностью пользуются и экологические яйца. Покупателям предоставлена возможность выбора из яиц разного качества. Но мы заметили, что большинство покупателей чувствительно реагирует на цены, 90% всех проданные у нас яиц помечены номером 3", – заметила она.
В Литве приняты следующие правила маркировки яиц:
1 - значит, что несушки содержатся на воле (обычно это куры, которых содержат в усадьбах, они свободно гуляют на улице).
2 - значит, что несушек держат на подстилке (в птичниках, на фермах, это куры, которые не сидят в клетках).
3 - значит, что несушки содержатся в клетках.
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