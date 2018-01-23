Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые яйца – яйца кур, которых содержат в клетках, однако ряд торговых центров заявил о своем решении отказаться от продажи таких яиц в ближайшие 7 лет, пишет lrt.lt.
© DELFI / Tomas Vinickas

Представители торговых сетей сказали LRT.lt, что по поведению покупателей видно, что они больше задумываются об условиях содержания несушек, однако эти перемены не очень заметны. По их словам, время потребуется и поставщикам.

В декабре прошлого года Rimi Baltic первой отреагировала на дискуссии о содержании несушек: торговая сеть обязалась отказаться от продажи яиц содержащихся в клетках кур в Литве, Латвии и Эстонии. Перемены быудут осуществляться в несколько этапов до 2025 г.

Вскоре о похожем решении заявили и представители сети Maxima grupė. Установив такой же срок - до 2025 г.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что к такому решению сеть готовилась полгода, а в ноябре 2017 г. о таком решении сообщили в Польше. Перемены будут проводить поэтапно, параллельно будут просвещать покупателей.

"Будем делать все для того, чтобы перемены не были резкими и не сказались отрицательно на покупателях и поставщиках. С октября мы начали информировать покупателей о значении пометок на яйцах. Мы надеемся, что это поможет покупателям принимать более мотивированные решения. Просвещать и информировать покупателей мы планируем и в будущем", – сказала собеседница.

Пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте сказала, что предложение на рынке формируется с учетом спроса и покупательной способности, o за качеством следят соответствующие ведомства.

"Сегодня по поведению покупателей видно, что их все больше волнуют условия содержания кур, в зависимости от этого они выбирают яйца. Перемены на рынке уже начались, но потребуется немного времени, прежде чем удастся предложить необходимое количество таких яиц по приемлемой цене", – сказала Чайкаускайте.

Однако, похоже, бизнес становится сознательнее раньше покупателей, которых больше интересуют не условия содержания кур, а цена на яйца. несмотря на то, что как Maxima, так и Iki в магазинах предлагают яйца разного качества – кур, содержащихся в клетках, кур из экохозяйств и др., наибольшим спросом пользуются именно яйца кур, содержащихся в клетках.

"Одна из причин, скорее всего - то, что это самые дешевые яйца. Спрос на яйца других типов постепенно растет, но изменение составляет несколько или меньше процентов в год.

В магазинах Maximа в Литве покупатели чаще всего покупают яйца кур, содержащихся в клетках. Их продажи составляют около 95% всех продаж", – сказала Дапкене.

По словам Чапкаускайте, яйца в Литве - важный продукт повседневного рациона, поэтому покупатели с удовольствием обращают внимание на новшества.

"К примеру, перепелиные яйца завоевали свой сегмент. Все больше популярностью пользуются и экологические яйца. Покупателям предоставлена возможность выбора из яиц разного качества. Но мы заметили, что большинство покупателей чувствительно реагирует на цены, 90% всех проданные у нас яиц помечены номером 3", – заметила она.

В Литве приняты следующие правила маркировки яиц:

1 - значит, что несушки содержатся на воле (обычно это куры, которых содержат в усадьбах, они свободно гуляют на улице).
2 - значит, что несушек держат на подстилке (в птичниках, на фермах, это куры, которые не сидят в клетках).
3 - значит, что несушки содержатся в клетках.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Rail Baltica: ситуация с веткой до Польши прояснится в 2018 году (2)

В этом году участники проекта европейской...

Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (57)

Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...

Парламентарии предлагают 9% НДС для тех, кто отапливает дома индивидуально (4)

В парламенте Литвы – новое предложение, касающееся...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (32)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

ЛЖД предлагают ЕК восстановить ветку в Реньге до конца 2019 года

Государственная железнодорожная компания Lietuvos...

TOP новостей

В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (78)

В прошлом году потребление природного газа в Литве...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (32)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (57)

Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (17)

Министр финансов первого некоммунистического...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой  аварию должны ликвидировать до полуночи (18)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...