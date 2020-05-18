Торговые центры: для возвращения прежнего потока покупателей нужно время

По данным представителя компании Baltic Red, которой принадлежит каунасский ТЦ Mega Евы Гаоштаутайте-Гедуте в первую неделю поток посетителей колебался в пределах 30-70%.

"В последние дни фиксируем около 80% прежнего потока. Все еще не работают рестораны, детские и спортивные центры, которые занимают около 20% площади ТЦ, поэтому 80% посетителей и связано с этим", – сказала она.

Представитель ТЦ Ozas Ина Аугулене сказала, что в первые выходные ТЦ посетили 35% бывшего потока покупателей, сейчас поток увеличился до 55%.

По словам представителя ТЦ Panorama Бируте Калановайте, надеются, что после открытия ресторанов и кафе посетителей в ТЦ станет больше.

"По сравнению с докарантинным периодом, посетителей стало на 50% меньше, но сейчас их количество растет с каждым днем. С этой недели будут работать рестораны, спортклуб. Опять откроются детские сады и школы, значит люди вернутся в офисы, мы надеемся поток увеличится", – сказала она.

По словам представителя компании Deka, которая управляет каунасским Akropolis, Бригиты Левенаускене, пока клиентов в ТЦ меньше, чем было, но количество она не назвала.

"Поток, по сравнению с докарантинным, упал, но уже наблюдается тенденция роста – возвращаются покупатели. Пока еще не работали кафе и рестораны, занимающие 1/6 площади ТЦ. Мы надеемся, что после их открытия людей станет больше", – сказала она.

"Часть бывшего потока составляли иностранцы, которых сейчас в Литве мало. Пока границы не откроются, этой части покупателей не будет. (...) Мы верим, что вернуть прежний поток можно, но на это потребуется время", – сказала представитель Ozas Аугулене.

Напомним, что торговые центры в Литве открылись с 23 апреля, а кафе и рестораны в помещении могут работать с 18 мая (с 8 до 22 ч.).