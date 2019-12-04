Торговые центры Akropolis представили время работы в праздничный период

"Мы посоветовались с арендаторами и решили, что в этом году, как и в прошлом, первый день Рождества объявим выходным днем. С четверга ТЦ Akropolis снова будут открыты для посетителей", – сказал Доминикас Мертинас, глава департамента коммуникации Akropolis Group.
В Сочельник, 24 декабря, магазины, рестораны и другие заведения в ТЦ закроются в 17 ч., до 19 ч. будут работать магазин Maximа и аптека Eurovaistinė, а до 18 ч. Ermitažas. В первый день Рождества ТЦ в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй работать не будут. 26 декабря магазины Maxima, аптеки Eurovaistinė и магазин Ermitažas откроются в 9 ч.
Другие магазины и рестораны, кафе и поставщики других услуг будут работать в обычном режиме, а спорт-клуб O‘Learys в вильнюсском Akropolis будет работать дольше обычного – до полуночи. 31 декабря ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй работать до 20 ч., до 21 ч. будет работать только магазин Maximа и аптека Eurovaistinė.
1 января магазины ТЦ Akropolis, банковские и почтовые отделения работать не будут, за исключением магазина Maximа и аптеки Eurovaistinė. Кафе, рестораны и места развлечений 1 января откроются в 12 ч.
В другие дни ТЦ Akropolis будут работать в обычном режиме. Круглосуточно в ТЦ даже в праздники будут работать только казино.
Информацию о работе ТЦ Akropolis в праздники можно найти на сайте www.akropolis.lt.
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