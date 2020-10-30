Торговые центры Akropolis, Ozas и Panorama временно сокращают время работы

Магазин Maxima будет работать с 8 до 24 ч., а аптека Eurovaistinė и магазин Ermitažas – с 8 до 22 ч. Время работы кафе и ресторанов, а также мест развлечений устанавливается индивидуально, но они не будут закрываться раньше 21 ч. Остальные магазины будут работать до 21 ч.

Время работы ТЦ Akropolis в Клайпеде и Шяуляй не меняется.

Представитель ТЦ Ozas Эльзе Рудене сказала, что со 2 ноября ТЦ закроется на час раньше.

Вильнюсский ТЦ Panorama намерен сократить время работы с 9 ноября, магазины будут работать до 21 ч.