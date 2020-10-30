Торговые центры Akropolis, Ozas и Panorama временно сокращают время работы

Магазин Maxima будет работать с 8 до 24 ч., а аптека Eurovaistinė и магазин Ermitažas – с 8 до 22 ч. Время работы кафе и ресторанов, а также мест развлечений устанавливается индивидуально, но они не будут закрываться раньше 21 ч. Остальные магазины будут работать до 21 ч.
Время работы ТЦ Akropolis в Клайпеде и Шяуляй не меняется.
Представитель ТЦ Ozas Эльзе Рудене сказала, что со 2 ноября ТЦ закроется на час раньше.
Вильнюсский ТЦ Panorama намерен сократить время работы с 9 ноября, магазины будут работать до 21 ч.
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