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В пятницу сеть супермаркетов Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологических загрязнений в продукции компании Biovela - в свиной шейке и окороке. В данный момент поставки в торговой сети возобновились, сообщила Maxima.
Торговля мясом в Maxima была остановлена из-за загрязнений в продукции Biovela
© DELFI

"Мы постоянно проводим независимые исследования в своей сети. При проведении тех или иных исследований по самоконтролю было обнаружено микробиологическое загрязнение в свиных шейке и окороке Biovela", – отметила в распространенном в субботу сообщении директор департамента по коммуникационным и корпоративным делам Maxima Эрнеста Дапкене.

В пятницу она сообщала BNS, что торговля свежим мясом и маринованными продуктами остановлена в связи с возникновением подозрений на микробиологическое загрязнение сальмонеллой.

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"В данный момент поставки в магазины нашей сети уже возобновлены. Поскольку мы не берем продукцию у Biovela, которая находится под подозрением, мы попросили других поставщиков как можно быстрее повысить объемы их продукции. Мы приносим извинения своим клиентам за неудобства, связанные с тем, что пока не во всех магазинах можно найти свежее мясо и маринованные полуфабрикаты в полном ассортименте", – говорится в сообщении Maxima.

О ситуации информирована Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС). Результаты исследования будут известны через неделю.

Торговля свежим мясом и маринованными продуктами в пятницу была остановлена только в крупнейших магазинах сети. В целом в Литве 247 супермаркетов Maxima.

Представитель ГПВС Юргита Савицкайте в пятницу сообщила BNS, что служба начала расследование подозрений на микробиологическое загрязнение. Она отметила, что предварительные результаты анализов служба представит в понедельник после обеда.

ru.DELFI.lt
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