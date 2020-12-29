Торговцы виртуальной рождественской ярмарки разочарованы: продали лишь 1% товаров

Рождественский городок в интернете работает с 1 декабря и будет работать до 7 января. Представители торговцев рассказали, что этот год для них убыточный.

"Ситуация очень плохая. Мы работаем весь год, чтобы торговать на рождественских ярмарках. На эти средства наша семья живет весь год, а в этом году заработка хватило только на налоги и еду. Это значит, придется искать другую работу. Придется уволить швей и вязальщиц. У нас полный склад товара, мы только надеемся и молимся, чтобы все это можно было бы распродать в следующем году", - сказала Раса Коженяускене, совладелица бизнеса Avelės kerai.

По ее словам, в этом году по интернету удалось продать лишь 1% товара, по сравнению с тем, что продали в прошлом году.

Кристина Гиргждене, владелица бренда Kristinos rankinės сказала: "За все время ярмарки я получила заказы только от друзей, знакомых и постоянных клиентов. Новых клиентов было всего несколько".

Продукты питания – основной атрибут рождественских ярмарок, но тот год для торговцев стал настоящим испытанием, люди не покупают продукты по интернету: "Многие считают, что если пряники при пересылке могут раскрошиться, поломаться. Это продукт питания, и покупатели не доверяют курьерам". Об этом рассказал основатель Dieduko meduoliai Рамунас Жукаускас, сказал, что в этом году продажи составили всего 5%, по сравнению с прошлогодними.

Некоторые торговцы считают, что большая часть продаж обусловлена как раз тем, что люди могут увидеть товар, потрогать его, пообщаться с торговцами. Наконец, этому способствует исключительная атмосфера и праздничное настроение, всего этого в интернете нет.

Но не все торговцы жалуются на убытки. Основатель Avilio istorijos Йолита Смайдрене сказала: "Я не заметила снижения продаж. Уже после прошлогодней ярмарки мы заметили, что продажи лучше идут по интернету. На физической ярмарке требуется повышать цены, чтобы оплатить налоги и заплатить зарплаты работникам".

По словам Смайдрене, увеличились продажи и за границей, а в целом продажи восковых свечей в этом году увеличились на 50–60%.

Между тем основатель Pelėdos dirbtuvė сказала, что виртуальная ярмарка не идет ни в какое сравнение с физической, но это отличная дополнительная платформа для продаж: "Ведь приятно, что можно найти изделия ручной работы, не выходя из дома. А чтобы заработать, надо быть активным, не думая о ярмарках".

Что касается цен, то одни торговцы сказали, что много лет не меняют цены из-за большой конкуренции. Другие в январе намерены значительно снизить цены, чтобы продать товар хотя бы по себестоимости. Есть и те, кто поднял цены на треть, и радуется продажам.