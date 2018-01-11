"У торговцев нет ни рычагов давления, ни возможности контролировать состав продуктов", – сказала 11 января на заседании парламентской комиссии представитель Maxima LT Инга Барткявичюте.

По ее словам, состав продукции различается потому, что у производителя есть "разные фабрики в разных странах".

"У нас нет возможности решать, товары какого качества продавать", – сказал коммерческий директор Eugestа Ауримас Стаблингис.

"Мы не можем влиять на рецептуру. Мы ее не создаем", – сказал представитель Nukas Артурас Дауноравичюс.

По его словам, Nukas импортирует товары из Австрии, Германии и Венгрии.

"Индюшатины в детские продукты в Литве мы кладем больше, чем в других странах", – заверил Дауноравичюс и подчеркнул эта разница невелика – 0,4 грамма.