Торговцы недвижимостью при продаже квартир используют разные хитрости

Одно из наиболее оригинальных предложений, которым потенциальных покупателей привлекало ЗАО Andrum Sales – полет на вертолете. Компания продает жилье в Науяместисе (Вильнюс) в Eglių takas и не претендует на категорию престижного жилья.

Специалист в области маркетинга Миндаугас Лапинскас сказал, что акции не являются признаком безысходности торговцев недвижимостью. Обычно акции такого уровня, как полет на вертолете, не побуждают людей покупать жилье, а привлекают внимание к проекту.

"Мы только начали осуществление проекта и как одно из его достоинств указываем вид из окон. Дом будет стоять на пригорке, откроется прекрасная панорама. Однако пока люди могут только увидеть, как строят дом.

Мы решили, что полет на вертолете над этой местностью, чтобы лучше представить себе, что это за проект", – сказал директор Andrum Sales Миндаугас Русяцкас.

Планируют, что в полет отправятся только те, кто подпишет соглашение о купле-продаже, а не все желающие. Сейчас набирают первую группу. Eglių takas не относится к числу престижного жилья. Квартиры в нем будут продавать по 1500 евро за кв. м.

"Мы думали о похожих экстремальных акциях, но решили не проводить их. Но мы видим, что отлично действуют предложения и акции, которые экономят время покупателя и уменьшают объем хлопот. К примеру, продаем объект на Куршской косе и если предлагаем что-то с полной отделкой и мебелью, то дела идут быстрее, чем продажа жилья без отделки", – сказала представитель ЗАО Inreal valdymas Ева Шикшните-Бразене.

Если на рынке недвижимости предлагают скидки, то они значительно меньше, чем в ТЦ. На ранней стадии строительства это может быть 3%.

Шикшните-Бразене сказала, что переговоры начинаются с предложения покупателя снизить цену на 15%. Что касается подарков клиентам, к примеру, шампанское после подписания договора, то это не акция, а просто желание сделать человеку приятное.

"У нас немало проектов, чтобы привлечь клиента мы предлагаем не снижение цен, а дополнительные услуги, например, консультация дизайнера", – сказал Русяцкас.

Он заметил, что со скидками дела обстоят так - крупные игроки на рынке почти не снижают цены. Скидка в 1000 евро - это достаточно большой вызов для клиента.

Средние и небольшие компании более гибкие и могут предоставить скидку в 1 – 3% (отчасти это зависит от размера первоначального взноса) или вместо скидки можно рассчитывать на существенное улучшение условий соглашения (сроки, порядок оплаты и др.). Вместо скидки могут быть другие предложения - больше работ по отделке, например, услуги дизайнеров, скидки в магазинах строительных товаров и др.

Представитель Inreal сказала, что действует возможность приобретения места для парковки или предложение купить дополнительное место. Особенно это действенно при продаже жилья в центре или Старом городе, где дела с парковкой обстоят непросто.

"Сейчас большую роль играет и кладовка. При проектировании дома их обычно бывает меньше, чем квартир и на них могут рассчитывать либо первые покупатели, либо те, кто покупает большое по площади жилье", – сказала Шикшните-Бразене.