Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис 20 марта утром встретился с главами Литовской ассоциации торговых компаний, Литовской конфедерации бизнеса, ассоциации Investors' Forum, действующих в Литве торговых сетей, с которыми обсуждал вопрос работы в выходные дни.

В парламенте уже не раз представляли законы в связи с ограничением работы торговых центров в праздничные дни. В 2016 г. предлагали внести в Трудовой кодекс запрет на работу магазинов 1 января, 16 февраля, 11 марта, 6 июля, а также в первый день Рождества и пасхи.

Пока это решение не принималось, поскольку не хватало данных. Никто не хотел руководствоваться эмоциями и необоснованными заявлениями. "Мы договорились собрать больше данных, углубиться в ожидания покупателей и потребителей, в потребности работников и вернуться к этому вопросу в мае", – сказал президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус.

Гендиректор компании Maxima.lt Кристина Мейде подчеркнула, что если работники выскажут пожелание не работать в праздники, то сеть учтет это, но пока, по ее словам, такой проблемы не было, всегда были желающие работать.

А желание потребителей, по ее словам, отражено в потоках клиентов в праздники. "Клиенты показывают свое мнение потоком. Мы несколько изменили время работы с учетом потока клиентов. Что касается работников, что бы я хотела сделать, так это провести опрос, поскольку есть исторические данные, они могли измениться", – сказала Мейде.

Кукурайтис подчеркнул, что решение хотят принять не на уровне закона, а на уровне социальной договоренности. "Мы приглашаем к социальному диалогу, к пути переговоров, без регулирования, не через закон идти к стандарту благосостояния, как на Западе. Процесс уже проходит, часть ТЦ уже сейчас не работает в праздники, часть сокращает время работы", – сказал он.

Суткус сказал, что надо подсчитать, какими будут потери бюджета в результате принятия такого решения.

По словам исполнительного директора Литовской ассоциации торговых компаний Лауринаса Вилимаса, они неизбежно составят миллионы: "Конкретных данных у меня нет, нужно брать статистику, каков оборот в Литве за день, но это десятки миллионов, а в них - налоги. Как они перераспределятся, это вопрос, но ущерб точно был бы: это речь не об одном и не о нескольких миллионов".

Вилимас подчеркнул, что если мы идем в сторону Запада, то единственный возможный способ - саморегуляция: "Если работники будут за выходные - это будет другой разговор. Видно, будут оценивать другие аспекты, скажем, экономические, бизнес логики, потребностей покупателей, но нужны данные опросов. Сейчас мы видим и знаем, что работников не хватает, работники выбирают, где работать, поэтому каждый будет принимать решение благоприятное для работников".

Напомним, что в начале марта общественники провели акцию "Выходной день в день свободы". На площади В.Кудирки в Вильнюсе распространяли листовки с призывом "праздновать свободу вместе", эти листовки предлагали передавать персоналу ТЦ, в который ходят жители. Владельцев ТЦ призывали "хотя бы несколько раз в год заплатить работникам зарплату и предоставить в эти дни возможность праздновать со всей страной".

"Созданный работодателями миф о том, что работники с удовольствием пользуются случаем заработать дополнительно. Большинство работников ТЦ получает минимум, поэтому, работая в праздники, они зарабатывают всего 20 евро в день. Это не сокровище. Мы считаем себя европейцами, так давайте брать пример с других стран ЕС. Во многих странах в государственные праздники и даже по воскресеньям магазины не работают", – сказал председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас.