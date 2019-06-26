Торговцы копченой рыбой в Паланге этим летом удивляют покупателей

Неотъемлемая часть отдыха на литовском взморье - копченая рыба. Правда, в последнее время рыба была недешевой. Однако в этом году ярая конкуренция заставила торговцев пересмотреть цены, поэтому они не только не выросли, но в некоторых случаях даже снизились.
Palangos Basanavičiaus gatvės ir turgaus kainos
© DELFI / Modesta Meškė

Елена, которая не первый год продает копченую рыбу на ул. Тургаус в Паланге, сказала, что немного подешевел сом и лещ. Правда, за копченого угря по-прежнему придется заплатить 38 евро за кг. До введения евро копченый угорь стоил 100 литов (около 29 евро).

"Сейчас конкуренция большая, только у рынка 5 торговых точек. Очередей, как три года назад, нет", - рассказала Елена.

Она советует не верить россказням будто самую свежую рыбу продают своим "из-под прилавка": "Просто бывает, что человек хочет купить больше, поэтому торговец идет за товаром и достает его из ящиков, а не берет с витрины, но рыба та же".

По ее словам, вся рыба - из Норвегии, о местной можно лишь мечтать: "У нас нет рыболовного порта, даже треску сейчас ловить нельзя, наши рыбаки ловят только сарганов и бычков, а ими отдыхающих не удивишь".

Однако торговцы рассказали, что получают свежий товар, поэтому покупатели не жалуются.

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