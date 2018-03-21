В пресс-релизе торговой сети Iki сказано, что важным моментом является покупка всего необходимого к празднику. Обычно люди начинают покупать все необходимое за неделю до праздника. В эти дни покупают больше яиц и других продуктов для праздничного стола.

По словам пресс-секретаря Iki Берты Чайкаускайте, последняя пятница и суббота перед праздниками уходит на покупку свежих продуктов – яиц, мяса, рыбы, зелени. Продажи рыбы увеличиваются с четверга, поскольку часть жителей чтет Страстную пятницу и не ест в этот день мяса.

"К празднику жители начинают готовится за неделю и покупают продукты с большим сроком хранения – зеленый горошек, майонез, муку, подсолнечное масло, сливочное масло. Кроме того, за неделю жители следят за акциями", – сказала Чайкаускайте.

Представитель сети заметила, что продажи яиц в последние дни перед праздником увеличиваются в 2,5 раза. Кроме того, жители Литвы чаще выбирают экологические яйца, перепелиные, хотя самыми популярными остаются традиционные куриные.

По словам Чайкаускайте, перед праздниками увеличиваются продажи товаров нескольких категорий. На 170% в прошлом году увеличились продажи пряных трав, на 154% - майонеза.

В прошлом году продали почти в два раза больше дрожжей. Продали больше лука, свеклы, моркови. Фиксировали и увеличение продаж шампиньонов на 60% и мясных изделий на 16%.

"Многие жители Литвы на Пасху покупают и мясо. В этот период покупают больше баранины, телятины и свинины. Если на Пасху бывает хорошая погода, то увеличиваются продажи маринованного мяса, шашлыка", – сказала Чайкаускайте.

В этот период увеличиваются и продажи сладостей - тортов, пирожных. На Пасху как и на Рождество детям дарят подарки.

Чаще всего детям дарят разные конфеты, особенно шоколадные зайцы и яйца.

По словам Чайкаускайте, жители Литвы загодя покупают краски и наклейки для яиц и праздничные декорации. Их начинают покупать за 5-7 дней до праздника.