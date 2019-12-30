Гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Банзявичюс сказал DELFI, что в 2019 году сеть открыла 5 новых магазинов, а в следующем откроет еще 9. Он рассказал, что сейчас у сети 61 магазин, а к концу 2023 г. сеть планируют расширить до 100 магазинов. Кроме того, в магазинах этой сети планируют и в дальнейшем расширять кассы самообслуживания.

В 2019 году сеть ввела электронные этикетки.

В первом квартале 2020 года сеть Rimi планирует открыть электронный магазин.

В открытие новых магазинов в следующем году сеть планирует инвестировать 10 млн. евро.

Представитель сети Lidl Lietuva Валдас Лопета сказал, что не может широко распространятся о планах компании на будущее, но сказал, что в 2020 году Lidl планирует дальнейшее расширение.

"За последнюю неделю мы открыли два новых магазина - в Вильнюсе и в Каунасе, поэтому на данный момент у нас 47 магазинов в Литве. Всего за год мы открыли 5 новых магазинов: три в Вильнюсе и по одному в Каунасе и Шилуте", – сказал Лопета.

"С марта в нашей сети на 10% увеличат зарплаты продавцов, увеличатся и надбавки. Мы также ищем новых работников, поскольку сеть расширяется", – порадовался он.

Представитель сети Maximа Иртауте Щербавичене сказала, что сейчас у их сети есть 247 магазинов, в 2019 г. компания открыла 7 магазинов, а 9 обновила.

Она сказала, что не может рассказать о планах на 2020 год, поскольку это коммерческая тайна.

Однако Щербавичене сказала, что в расширение касс самообслуживания в следующем году компания планирует инвестировать 2 млн. евро, в планах - внедрение электронных этикеток.

Глава коммуникации Maximа Эрнеста Дапкене сказала DELFI, что в Литве не хватает работников, поэтому компания инвестирует средства в повышение эффективности своей деятельности.

По словам Дапкене, сейчас компания ищет 400 работников, в основном в сфере логистики, производства и торговли.

Представитель сети IKI Лина Муйжене рассказала, что у сети есть 228 магазинов, а в 2020 г. откроется еще 6, но заметила, что некоторые магазины закроются.

Сеть также планирует инвестировать в кассы самообслуживания.

В 2020 году компания планирует обновить 20 магазинов в разных городах Литвы.

Муйжене рассказала, что зарплаты работников сети в 2019 году выросли на 30%, повышение планируется и с 1 января 2020 года.

Сеть в 2019 году открыла магазин электронной торговли LastMile, который работает в Вильнюсе и в Каунасе. В 2020 году планируется его расширение в других городах страны.

Пресс-секретарь сети Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что в 2019 году у сети было 143 магазина. Правда, в 2020 г. сеть планирует открыть еще 10 новых или обновленных магазинов, в которые инвестирует 15 млн. евро.

Глава Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис акцентировал, что 2019 г. был самым успешным в деятельности сети за последние несколько лет.

"В следующем году мы рассчитываем на стабильность. Радует, что в этом году доходы жителей выросли.

Зарплаты работников нашей компании увеличились на 15-20%. Если ничего не изменится, то рост зарплат планируется и в следующем году", – сказал он.

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас считает, что самым большим вызовом для литовских сетей в следующем году останется сеть Lidl.

"Если давление будет, то будут искать какие-то пути решения этого вопроса", – сказал Чепкаускас.

"Я думаю, что цены на продукты будут по-прежнему расти, ситуация будет такой же, как в этом году. По нашим данным, в этом году корзина дешевых продуктов подорожала на 6-7%", – сказал он.

"Потребители по-прежнему будут искать более дешевые решения и ездить в Польшу. Польша рассматривает повышение акцизов на алкоголь и табак на 10%.

Однако, по последним данным, закон вернули на доработку, если его не примут, то акцизы поднимутся только в Литве, а это значит, что жители будут активнее ездить в Польшу", – прогнозировал Чепкаускас.

Эксперт в сфере розничной торговли Юстас Гавенас сказал, что конкуренция в Литве есть: "Ее достаточно, выбор у потребителей большой: от традиционной торговли до электронной, например, Barbora и LastMile и т.д. Я думаю, мы живем во времена здоровой конкуренции".