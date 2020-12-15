Торговцы цветочного рынка в шоке: придется выбросить цветы за десятки тысяч евро

"Цветы выбросим, все продать не успеем. Могли хотя бы за неделю сообщить, тогда можно было бы реализовать товар. У нашего хозяина есть несколько киосков. Он подсчитал, что придется выбросить цветы за 15 000 евро", – рассказала работница рынка на ул. Конарскё, не пожелавшая назвать свое имя.

Она работает в киоске с напарницей. Это их источник существования. Это одна смена, а работает несколько смен. По словам женщины, хуже всего, что в таких случаях никто арендную плату не снижает. Если хочешь работать, ее придется платить и за нерабочее время. Неважно, что не работал.

"Мы работали до 16 марта, но платили всю плату целиком. Скидку сделали только за апрель. Обещали компенсацию, но так и не дали. И дальше мы платили всю сумму. Что сейчас будет, не знаю", – сказала Эдита из соседнего киоска.

Она сказала, что надеется, что какую-то часть цветов сможет продать, но как все будет на деле, неясно. Эдита сказала, что цветы - портящийся товар: зимой их продают неделю, а летом еще быстрее.

"Осенью продажи небольшие, приходит немного людей. Сейчас продажи дополнительно упали, по сравнению с прошлым годом. Люди работают удаленно, никаких праздников в компаниях не осталось, дней рождения тоже. Это был большой рынок. Сейчас покупают только для дома", – сказала Эдита.

Во время первого карантина ее спасала торговля в интернете, однако продажи по интернету нельзя сравнить с теми, что бывают в киоске.

"Часть цветов выбросим, часть подарю друзьям, знакомым. Так поступили и во время первого карантина. Это лучше, чем просто выбросить", – сказала Эдита.

Delfi напоминает, что с 16 декабря в Литве закроются все магазины за исключением продуктовых.