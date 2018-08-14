О снижении пошлин сообщают киргизские СМИ. Гадают, какие автомобили после этого придут в страну - дешевые или более новые.

Предполагают связать пошлины с годом выпуска авто - чем меньше лет машине, тем ниже сбор. Электромобили вообще разрешат ввозить без дополнительных налогов, а на дизельные авто налог будет самым высоким.

Валентинас Науянис, глава ЗАО Varanas, которое управляет Каунасским авторынком, сказал, что торговцы слышали о переменах в Киргизии. Правда, нашего рынка они пока не достигли.

"Мы ждем их, первые ласточки уже показались, но пока активных действий нет. Может, они сразу на Запад поехали? Сколько общались, говорят, есть проблемы с визами", - сказал собеседник.

Однако сами торговцы, по словам Науяниса, настроены оптимистично.

По его словам, больше всего внимания ждет тех, кто импортирует автомобили 2008-2010 гг. Говорить об авто конкретных марок пока сложно, поскольку, по словам Науяниса, киргизы при покупке авто зачастую руководствуются эмоциями и успешным опытом других людей.

"Помню, когда-то кому-то повезло с белым Opel. Все стали искать такие машины и скупать их, в результате этих машин стало не хватать, и киргизы хотели сами ехать за ними на Запад", - с улыбкой рассказла собеседник.

Больше всего киргизам, по словам Науяниса, должны нравиться немецкие авто среднего класса, практически те же, что по душе и литовцам: Volkswagen, Audi, BMW, Opel, особенно желанны автомобили Toyota, не гнушаются и Hyundai, Kia. А вот французские авто они практически не покупают.

Науянис не скрывает, что рост спроса может сказаться на ценах. насколько подорожают автомобили, пока сложно прогнозировать, но Науянис помнит время, когда автомобили, пользовавшиеся спросом у граждан третьих стран, дорожали на треть.

Что касается типа топлива, то несколько лет назад киргизы покупали исключительно бензиновые автомобили. якобы потому, что качество дизельного топлива в их стране низкое, кроме того, есть регионы, где зимой бывает очень низкая температура, поэтому дизельные авто там в морозы не заводятся. Однако, по словам Науяниса, сейчас в небольшом количестве покупают и дизельные автомобили.

Науянис подчеркнул, что киргизам нравится инфраструктура в Литве: они переправляют купленные авто на родину, как на автовозах, так и по железной дороге.

Некоторые киргизы ездят за автомобилями на Запад, но это намного сложнее: у литовцев есть связи, нет языкового барьера. На литовских рынках, по его словам, покупали не десятки, а сразу сотни автомобилей.

"Вот сейчас у нас покупают автомобили украинцы, но они покупают 1-2 машины, и уезжают. А киргизы покупали сотни, пока действовала виза, на протяжении трех месяцев", – сказал Науянис.

Он пошутил, сказав, что несколько лет назад из Литвы увозили столько авто, что банкам не хватала долларов США, за которые киргизы покупают автомобили.

"Вряд ли то время вернется, но мы надеемся на оживление. И не только мы – весь район Палямонас сдавал киргизам дома, комнаты, кормил их и т.д.", – сказал специалист.

Перемены, по словам Науяниса, скоро не наступят, поскольку август – время отпусков как на Западе, так и в Литве. На оживление надеются в сентябре, тогда надеются и на приезд киргизов.