Сейчас, когда вы посещаете Паневежский авторынок, глаза слепят сверкающие автомобили. Их полно и на охраняемой стоянке, и за ограждением.

Но людей здесь почти нет - только один-другой мужчина осмотрел колеса во вторник утром, но не останавливался слишком долго.

Арнольдас из Паневежиса, которого встретили на автомобильном рынке Паневежиса, признался, что продает подержанную Audi уже три месяца и в течение этого времени не дождался ни одного заинтересовавшегося покупателя.

"Ни звонков, ни вживую никто не спрашивал. Я цену с 7 тысяч до 6 тысяч евро снизил, ничего не помогает - все остановилось. Реклама в интернете обходится мне в 20 евро", - сказал парень, который чистил свою машину.

Он утверждал, что раньше не раз продавал автомобили, но такого штиля не было никогда.

Марюс, менеджер компании в Паневежисе, которая уже 23 года занимается торговлей автомобилями, заявил, что у него есть справка о нетрудоспособности с начала карантина, поскольку работы нет.

Mašinų turgus Panevėžyje © Sekundė.lt

"Больше некуда падать в этом секторе, прибыль равна нулю, потери ужасны. До карантина мы привезли много машин и продали только несколько. Никогда еще не было так плохо, и неясно, чем это закончится - восстановления даже не видно", - сказал продавец.

Арунас, торговец автомобилями из Паневежиса с двенадцатилетним стажем, не переживал такого болезненного кризиса с 2008 года. Он также утверждал, что не продал ни одной машины во время карантина.

"Пока не очень получается бизнес вести. Мы привезли машины из-за границы, но все прекратилось и торговля прекратилась. Рынок полон автомобилей, и нет покупателей, только один-другой может подойти, поинтересоваться", - говорит бизнесмен, который привез на рынок пять автомобилей.

На вопрос, повлияли ли эти трудности на цены автомобилей, Арунас подтвердил, что они остались такими же, как и до карантина, - что продавцы не имеют возможности снизить цены.

"Прежде всего, нет покупателей, чтобы торговаться. А во-вторых, если вы покупаете автомобиль за 2000 евро, сколько можно снизить еще, ведь денег стоит и доставка, и налоги", - оправдывается продавец.

Сотрудники автостоянки Паневежского автомобильного рынка также говорили о плохой торговле.

"Покупателей нет, и покупать нечего. Карантин душит, но продавцы все еще не хотят пересматривать свои цены", - говорит Видмантас из Паневежиса, который недавно купил рабочий автомобиль.

Он говорит, что не хочет вспоминать, как две недели бродил по Литве в поисках новых колес. Именно во время карантина его Peugeot 2008 года попал в аварию. За полученный ущерб владелец получил 1100 евро выплаты.

Однако найти машину для работы даже вдвое дороже оказалось настоящим вызовом.

"Поскольку мне приходится перевозить сотрудников, я решил купить бусик на этот раз. Его цены в интернете превысили 2000 евро, почти 3000 просил и продавец на рынке Паневежиса. Однако суммы, которых они хотят, совсем не соответствует картинке", - уверяет Видмантас.

Mašinų turgus Panevėžyje © Sekundė.lt

Торговля остановилась

Regitra сообщает, что уже предоставляет множество услуг по цифровым каналам. Можно зарегистрировать автомобиль, ранее использовавшийся в Литве, на свое имя через Интернет. Только автомобиль, ввозимый из-за рубежа, не может быть зарегистрирован дистанционно, необходимо прибыть в отделение, так как необходимо проверить эти транспортные средства.

По данным Regitra, в мае этого года было зарегистрировано на половину, а в апреле - в три раза меньше автомобилей, чем в прошлом году. На четверть меньше подержанных машин, ввезенных из-за рубежа, было зарегистрировано в мае, в апреле - вдвое меньше, чем в прошлом году. Аналогичное соотношение наблюдалось в статистике перерегистрации автомобилей, которые ездили в Литве.

Весной этого года в стране было зарегистрировано 66,4 тысячи автомобилей, а в то же время прошлого года - более 118 тысяч.

"После объявления о карантине в Литве в последние месяцы ощущается уменьшение количества зарегистрированных автомобилей. Тем не менее, в мае снова наблюдался рост, и количество зарегистрированных автомобилей постепенно приближается к предкарантинному периоду. В Паневежисе тенденции, вероятно, будут такими же, как и во всей Литве", - говорит Эмилия Бардаускене, специалист отдела коммуникаций Regitra.