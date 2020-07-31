Торговца американскими автомобилями в Литве подозревают в сокрытии почти миллиона евро

Согласно материалам дела, зарегистрированная в Вильнюсе компания, в которой работают несколько человек, на аукционах скупала поврежденные подержанны, но не старые авто, а потом продавала их в Литве и за рубежом.

Несмотря на то, что торговля шла неплохо, глава компании не хотел платить налоги и вел "двойную" бухгалтерию, не включал в учет все доходы. Полиция установила, что в течение трех лет компания могла не заплатить НДС на сумму более 854 000 евро.

Главу компании подозревали в ведении "двойной" бухгалтерии.

После завершения расследования, дело было было передано в Вильнюсский участковый суд. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 4 лет.