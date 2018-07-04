Администрация Трампа недовольна последствиями свободной торговли, поэтому с 1 июня ввела налог на сталь для ЕС. Канады и Мексики в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Этот шаг не остался без ответа.

ЕС ввел налог на такие американские товары, как мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Straus и бурбон. Ответные таможенные пошлины предусмотрели Канада и Мексика. Напряжение нарастает и со стороны Китая, на товары которого ввели налоги еще в марте.

О новом 20% налоге на европейские автомобили Трамп заявил в конце июня. Это была его ответная реакция на пошлины, введенные ЕС.

Это заявление обозреватели оценили как обострение торговой войны, поскольку если начнут вводить ответные пошлины, этому не будет конца.

Если США введет налог на европейские авто, это ощутят и литовские производители запчастей для этих авто. Директор Литовской ассоциации производителей и экспортеров запчастей Андрюс Ракицкас сказал DELFI, что из-за этого снизится число заказов, придется менять ценовую политику компании.

"Когда появятся пошлины, производители столкнутся с вызовами, поскольку изменятся цены как поставщиков, так и заказчиков. Неопределенность велика", – сказал он.

По словам Ракицкаса, в Литве запчасти производят около 300 компаний. Правда, только часть из них поставляют продукцию напрямую на европейские заводы.

Директор ассоциации сказал, что сейчас ассоциация объединяет 16 компаний, в которых работают 1700 человек, а в 2017 г. их общий оборот составил 124 млн. евро.

В новейшем обзоре литовского экспорт организации "Предприимчивая Литва" сказано, что экспорт запчастей авто в 2017 г. вырос на 65,3% до 39,2 млн. евро.

"Самые быстрорастущие рынки - Германия, Польша и Швеция", – сказано в документе. Общий экспорт товаров увеличился в 2017 г. на 16,9% до 26,4 млрд. евро. Из них литовские товары составляли 59,4%, остальное - реэкспорт.

В Литве производят детали для компаний BMW, General Motors, Boeing, Audi, Volkswagen.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2017 г. в США экспортировали литовские товары на сумму 1,2 млрд. евро. Большая доля пришлась на нефтепродукты (822 млн. евро), однако значимую часть составила и мебель (97 млн. евро), диагностические реагенты (51 млн. евро), глютен (21 млн. евро).

"Мы в последнее время быстро наращиваем экспорт мебели. Другой сегмент – продукты питания, он невелик, но растет. Еще есть изделия из пластика, но это сырье", – сказал старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

По мнению экономиста, даже если список Трампа расширится, то напрямую литовской экономики это радикально не коснется.

"Когда начался Brexit, тоже были опасения, но ничто особенно не изменилось в структуре экспорта – с ситуацией справились, перераспределили. Угроза будет тогда, когда начнется война с большими суммами, крупными товарами, например, автомобилями", – сказал Повилаускас, выразив надежду на то, что здравый смысл все же восторжествует.

"Может и не дойдем до этого, но как показывает опыт, о плане Б мы уже начинаем говорить. Мы не можем исключить, что не будут приняты нелогичные решения", – сказал он.

Представитель "Предприимчивой Литвы" Айварас Кнежа сказал DELFI, что даже если начнется торговая война между США и ЕС, она не будет иметь такое значение, как объявленное Россией эмбарго.

"С другой стороны, одни разговоры о торговой войне снижают суммы заказов. Крупные производители, в цепи которых есть литовцы, осторожно будут заключать соглашения и будут включать дополнительные условия. Это осложнит не нынешнее положение компаний, а инвестиции в будущем", – сказал он.

Кнежа сказал, что альтернативой может быть поиск других рынков.

"Конечно, не все могут это сделать, но большинство производителей сможет приспособиться. Это появляется со зрелостью и опытом компании. Сегодня многие компании диверсифицируют свою продукцию, география расширена, производят не только для немцев. Есть и более экзотические для Литвы страны – Южная Корея, Китай, Франция, Италия и т.д.", – сказал он.