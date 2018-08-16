Торговая сеть Maxima открывает два дисконт-центра

Торговая сеть Maxima сообщает, что 16 августе открывает дисконт-центры в Каунасе и Клайпеде.
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Новые магазины будут работать в помещениях ТЦ Maxima XXX - в Клайпеде, на шоссе Шилутес, 35, и в Каунасе на проспекте Прамонес, 29. Сообщается, что эти зоны будут хорошо видны благодаря ярким ценникам.

Согласно информации, в дисконт-центрах можно будет выбирать из 2000 различных промтоваров со скидкой до 80%.

"В середине и в конце сезона в дисконт-центры поступят остатки нераспроданных сезонных товаров. Круглый год на прилавки центров будут поступать гигиенические принадлежности, посуда, игрушки, одежда и др. необходимые в быту товары, которые остаются в магазинах в небольшом количестве.

Наша цель - быстро распродать товары, поэтому одни будут продавать со скидкой в 50%, другие - до 80%", - сказала коммерческий директор Maximа Вилма Друлене.

Д 16 августа в Литве будут действовать 3 дисконт-центра Maximа: в Вильнюсе, в помещении Maxima bazė, на проспекте Саванорю, 247, а также в Каунасе и Клайпеде.

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