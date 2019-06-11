Литовская сеть торговли бытовой техникой и электроникой Topo centras во вторник приняла решение прекратить продажу маршрутизаторами D-Link.
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Такое решение принято после того, как Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) сообщил, что оборудование D-Link для беспроводного интернета WiFi представляет угрозу, так как в нем используются российские технологии.

Topo centras сообщил, что покупатели, которые приобрели предположительно небезопасные маршрутизаторы D-Link, могут вернуть их в магазины сети и получить свои деньги, если представят чек или счет.

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У этой торговой сети 37 магазинов в 25-и городах Литвы.

Вице-министр обороны Эдвинас Кярза сказал порталу lrt.lt, что проверенное оборудование произведено для российского рынка и, по всей видимости, не соответствует требованиям к защите данных Евросоюза.

Расследование относительно устройств D-Link начала и Государственная инспекция по защите данных.

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