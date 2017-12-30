Самые привлекательные для покупки жилья регионы - два крупных города и курорты страны. Если говорить о коммерческих инвестициях, то это будут уже другие места.

В отличие от того, что назвали компании, в список привлекательных для инвестиций мест входит и Шяуляй, который по многим показателям опережает Паневежис.

Надо обратить внимание на то, что в сегменте жилья Вильнюс все еще намного привлекательнее Каунаса, не говоря уже о других городах.

Основная причина этого - размер рынка, который влияет на ликвидность и прибыльность проектов. Эта разница исчезает, когда речь идет б объектах коммерческой недвижимости.

Как бы там ни было, но хотя бы несколько привлекательных объектов за пределами Вильнюса могут внести существенные изменения в привлекательность города и сделать инвестиции более привлекательными.

Выбор компании Eikа

Представитель компании Eikа Мартинас Жибуда сказал, что это условные лидеры: "Несколько новых больших объектов недвижимости или в сфере промышленности за пределами Вильнюса могут изменить экономическую ситуацию регионов, и города станут более привлекательными для инвестиций".

Города, в которых привлекательно жилье:

1. Вильнюс.

2. Каунас.

3. Клайпеда.

4. Паланга.

5. Друскининкай.

Привлекательные для коммерческих инвестиций города

1. и 2. Вильнюс, если речь идет о торговых центрах, бизнес-центрах и гостиницах. Каунас, если речь идет о производстве и складах.

3. Клайпеда. Один из важнейших центров логистики в Литве.

4. Паневежис.

5. Вильнюсский район (районы других городов).

Выбор Inreal

Inreal не делил города по привлекательности жилья и коммерческой недвижимости. Однако рейтинг этой компании отличается от рейтинга, составленного коллегами.

1. Вильнюс.

2. Каунас.

3. Мариямполе.

4. Клайпеда.

5. Неринга.