Самые привлекательные для покупки жилья регионы - два крупных города и курорты страны. Если говорить о коммерческих инвестициях, то это будут уже другие места.
В отличие от того, что назвали компании, в список привлекательных для инвестиций мест входит и Шяуляй, который по многим показателям опережает Паневежис.
Надо обратить внимание на то, что в сегменте жилья Вильнюс все еще намного привлекательнее Каунаса, не говоря уже о других городах.
Основная причина этого - размер рынка, который влияет на ликвидность и прибыльность проектов. Эта разница исчезает, когда речь идет б объектах коммерческой недвижимости.
Как бы там ни было, но хотя бы несколько привлекательных объектов за пределами Вильнюса могут внести существенные изменения в привлекательность города и сделать инвестиции более привлекательными.
Выбор компании Eikа
Представитель компании Eikа Мартинас Жибуда сказал, что это условные лидеры: "Несколько новых больших объектов недвижимости или в сфере промышленности за пределами Вильнюса могут изменить экономическую ситуацию регионов, и города станут более привлекательными для инвестиций".
Города, в которых привлекательно жилье:
1. Вильнюс.
2. Каунас.
3. Клайпеда.
4. Паланга.
5. Друскининкай.
Привлекательные для коммерческих инвестиций города
1. и 2. Вильнюс, если речь идет о торговых центрах, бизнес-центрах и гостиницах. Каунас, если речь идет о производстве и складах.
3. Клайпеда. Один из важнейших центров логистики в Литве.
4. Паневежис.
5. Вильнюсский район (районы других городов).
Выбор Inreal
Inreal не делил города по привлекательности жилья и коммерческой недвижимости. Однако рейтинг этой компании отличается от рейтинга, составленного коллегами.
1. Вильнюс.
2. Каунас.
3. Мариямполе.
4. Клайпеда.
5. Неринга.
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