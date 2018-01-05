В прошлом году финская Finnair выполнила в литовском воздушном пространстве 23,4 тыс. рейсов – на 2,3% меньше, чем в 2016 году, сообщила литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija .

За год количество рейсов, выполненных Air Baltic, выросло на 15,9% до 21,7 тыс., "Аэрофлота" - на 3,6% до 18,5 тыс., Lufthansa – на 4,2% до 17,5 тыс., "России" – на 40,7% до 11,7 тысяч.

В прошлом году из Вильнюсского аэропорта чаще всего взлетали и садились здесь самолеты венгерской бюджетной авиакомпании Wizzair – в целом 5,8 тыс. раз, или на 15,1% меньше, чем в 2016 году.

В Каунасе больше всего взлетала и приземлялась ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair – 3,8 тыс. раз (на 2,3% меньше), в Палангском аэропорту – скандинавская SAS (1,3 тыс., на 0,6% меньше).