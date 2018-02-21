Агентство сообщило, что в среду акции у В. Томкуса купило контролируемое главой Elta Гитаной Марковичене предприятие GM Media Invest. Остальные 20% акций Elta намечается купить в ближайшее время.
О сделке было сообщено в июле прошлого года, а в августе прошлого года руководителем Elta была назначена одна из руководителей Партии труда Г. Марковичене.
В декабре прошлого года GM Media Invest купило у компании Delfi бизнес по изданию журналов Moteris, Mano namai, Tavo vaikas, Cosmopolitan и Panele и сетевые порталы этих товарных марок.
В январе в Литве увеличились сборы акциза на алкоголь (1)
Сборы акцизов на алкоголь в Литве, которые снизились в...
В прошлом году пассажирские перевозки в Литве уменьшились
Всеми видами транспорта в Литве в прошлом году было...
Elektromarkt в Клайпеде будет добывать криптовалюту (7)
Литовская сеть торговли бытовой электротехникой и...
Банк сосчитал, сколько денег жители Литвы тратят на автомобили (8)
В прошлом году жители Литвы выделяли больше средств на...
Томкус продал 80% акций новостного агентства Elta
Владелец литовской медийной группы Respublikos leidiniai Витас...
TOP новостей
Грибаускайте встретится с президентом США Дональдом Трампом (241)
Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится в...
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (29)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
Линкявичюс: США не позволят России делать все, что ей хочется (180)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
На главной магистрали в Литве стало меньше радаров (4)
Внимательные водители уже заметили, что на основной...