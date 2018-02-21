Томкус продал 80% акций новостного агентства Elta

Агентство сообщило, что в среду акции у В. Томкуса купило контролируемое главой Elta Гитаной Марковичене предприятие GM Media Invest. Остальные 20% акций Elta намечается купить в ближайшее время.

О сделке было сообщено в июле прошлого года, а в августе прошлого года руководителем Elta была назначена одна из руководителей Партии труда Г. Марковичене.

В декабре прошлого года GM Media Invest купило у компании Delfi бизнес по изданию журналов Moteris, Mano namai, Tavo vaikas, Cosmopolitan и Panele и сетевые порталы этих товарных марок.