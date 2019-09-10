Tiketa получила штраф за налоги для покупающих билеты клиентов

ЦБ зафиксировал такое нарушение после обращения одного гражданина. Несмотря на то, что в конкретном случае сумма налога была небольшой (0,24 евро), в ходе расследования выяснилось, что ЗАО TIKETA облагает такими налогами всех своих клиентов, которые покупают билеты по интернету. Такая практика действует последние 10 лет. С учетом этого и был назначен такой большой штраф.
ЗАО TIKETA может обжаловать назначенный штраф в суде.
ЦБ уже давно предупреждал торговцев, что за нарушение 4 ч. 11 ст. закона о платежах грозят соответствующие санкции.
Покупатель и продавец при электронном расчете каждый пользуется услугами своего поставщика услуг и платит соответствующие комиссионные. Если торговец включает дополнительный налог, значит, он свои обязательства перекладывает на покупателя. Торговцы говорят, что о таком налоге заранее предупреждают клиентов и принимают платеж, если клиент с этим согласен. Однако в законе это запрещено и никакие исключения не действуют.
Покупатели, заметившие такое нарушение, могут требовать у продавца вернуть уплаченные деньги, а если те не согласятся - подать жалобу в ЦБ.
Компания Tiketa прислала DELFI комментарий, в котором сказано, что она обжалует решение ЦБ.
"Ценовая политика Tiketa абсолютно прозрачная, мы считаем, что она отвечает всем законам ЕС и Литвы, поэтому мы примем все возможные юридические меры, чтобы защитить наши законные интересы, и чтобы покупателям пришлось меньше платить за услуги", - сказал директор компании Андрюс Жяуберис.
Глава Tiketa подчеркнул, что решение ЦБ защищает не интересы потребителей, а интересы крупных банков.
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