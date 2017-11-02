Беспокойство могло вызвать то, что новым вице-мэром стала представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИЗПЛ-СХС) Эдита Тамошюнайте.

Она заняла пост консерватора Валдаса Бенкунскаса и отвечает за энергетику. Вопрос ее компетентности в этой сфере поднимался 11 октября на заседании горсовета во время ее назначения на этот пост.

Бенкунскас заметил, что сейчас важно, в каком направлении мэрия будет продолжать работу.

"В 2015 году мы ясно сказали, что надо делать с теплосетями: забрать их у частного инвестора, вернуть в руки города, снизить цену для потребителя. 2,5 года последовательно работали в этом направлении.

Я не знаю, какие сейчас направления заданы – изменятся ли они, сможет ли это сделать сама Тамошюнайте. Когда увидим список работ, увидим, какие обязательства и направления в энергетике, тогда сможем говорить подробнее. Я надеюсь, что один человек не испортит то, что было сделано за 2,5 года, когда эту сферу курировал я", – сказал он 30 октября.

Бенкунскас заметил, что Тамошюнайте может найти никому не известных советников, которые из собственного расчета будут пытаться повлиять на нее, чтобы она ушла в невыгодную для города сторону.

"Я не исключаю, что у нее могут забрать эту сферу и передать какому-либо другому вице-мэру. Быть может это тоже объект политических торгов", – предположил он.

Новый вице-мэр ни в понедельник, ни во вторник не нашла времени, чтобы ответить на вопросы DELFI о том, есть ли у нее планы что-либо менять в энергетике столицы.

Однако 31 октября сообщили о том, что подписано соглашение о сотрудничестве между фракциями мэрии, которое подписали мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, староста фракции либералов Винцас Юргутис, председатель Вильнюсского отдела ИАПЛ-СХС Ванда Кравчонок, председатель Вильнюсского отделения соцдемов Ауксе Контримене, староста фракции "Порядка и справедливости" Гедиминас Руджёнис.

В части соглашения, которая касается интересов жителей, сказано: "Делать все возможное, чтобы переплаченные вильнюсцами Vilniaus energija деньги вернули потребителям".

Перед этим Шимашюс успокаивал, говоря, что направление работы Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) меняться не будет.

"Смена вице-мэра только улучшит качество работ и обеспечит быстроту их выполнения", – передал DELFI комментарий мэра его советник Александрас Зубряковас.

Директор VŠT Мантас Бурокас сказал, что чувствует полную поддержку Вильнюсской мэрии на фронте борьбы с Vilniaus energija.

30 октября было подписано соглашение фракций, в котором сказано, что необходимо обеспечить осуществление стратегических спортивных проектов – Национального стадиона. Сейчас в конкурсе на его строительство остался лишь один участник – компания Axis Industries, входящая в группу Icor, связанную с Vilniaus energija.

Бенкунскас сказал DELFI, kadчто, по его сведениям, на встречах Шимашюса с руководством Icor речь шла не только о стадионе, но и о судебных тяжбах.

"Едва ли не выдвинуто условие - если город и Шимашюс хотят, чтобы проект Национального стадиона сдвинулся с мертвой точки, чтобы Icor не ушел из конкурса, надо как-то решать судебные тяжбы", – сказал консерватор.

Шимашюс назвал его заявления ложными сплетнями. "Это неверные предположения, не имеющие ничего общего с реальностью. Я сожалею, что бывший вице-мэр от скуки распространяет слухи", – сказал он.

DELFI напоминает, что весной 2017 года Vilniaus energija вернула компании мэрии VŠT теплохозяйство, которым управляла 15 лет.

В конце 2016 года Vilniaus energija обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить независимого оценщика имущества.

После того как теплохозяйство вернули, мэрия обратилась в Стокгольмский арбитраж в связи с якобы нанесенным Vilniaus energijа ущербом на сумму около 200 млн. евро.

17 октября 2017 года сообщили, что Veolia и Vilniaus energija подали в Стокгольмский арбитраж иск против Вильнюсской мэрии и Vilniaus šilumos tinklai.

По неофициальным данным, они требуют возместить ущерб на сумму 100 млн. евро. VŠT до 23 января 2018 года должна представить ответ на иск Veolia.

DELFI также напоминает, что в начале 2016 года Veolia инициировала тяжбу с Литвой в Международном инвестиционном арбитраже в Вашингтоне. Концерн требует возместить ущерб на сумму 120 евро из-за якобы нечестных действий государства и присвоении инвестиций.

В октябре 2017 года Минэнерго Литвы ответило Veolia в Вашингтоне встречным иском на сумму 130 млн. евро.