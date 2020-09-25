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Биотехнологическое предприятие Thermo Fisher Scientific утверждает, что вакцины от коронавируса в вильнюсском подразделении предприятия не производятся, однако поставляются реагенты, которые могут быть использованы при разработке вакцин.
Vakcina nuo koronaviruso.
Vakcina nuo koronaviruso.
© Shutterstock

Компания распространила свой комментарий из-за возникшей в Cейме дискуссии о роли компании в производстве вакцин.

Компания Thermo Fisher Scientific принимает участие в более 200 международных проектах, которые направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, также компания помогает клиентам в создании вакцин от коронавируса, новых способов терапии и лечения.

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"В вильнюсском подразделении не изготовляются вакцины такого типа, однако мы поставляем клиентам реагенты естественных наук, которые могут быть использованы в качестве компонентов в создании и разработке вакцин", - сообщила компания.

Несколько ранее в четверг во время правительственного часа в Сейме оппозиционный парламентарий Аушрине Армонайте задала вопрос министру здравоохранения о предполагаемом производстве вакцин для рынка США в Литве.

"Известно ли вам, что в Thermo Fisher Scientific производит в Литве вакцину от коронавируса и даже, как понимаю, строит помещение для вакцин компаний Moderna и Pfizer? Ведете ли вы с ними переговоры, чтобы мы купили вакцину для себя, которая и производится здесь, в Литве, чтобы получить ее как можно скорее? - спросила Аушрине Армонайте у министра здравоохранения.

В ответе на вопрос министр здравоохранения Аурелиюс Верига подчеркнул, что страны ЕС, объединившиеся для общей закупки вакцин, не могут вести отдельные переговоры с производителями.

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