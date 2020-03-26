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Подразделение всемирной корпорации Thermo Fisher в Литве Thermo Fisher Scientific Baltics уже на следующей неделе выпустит для Литвы первые 20 000 тестов на коронавирус, говорит глава подразделения в Вильнюсе.
Thermo Fisher на следующей неделе выпустит для Литвы 20 тыс. тестов
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"Мы подписали договор на 100 000 и будем поставлять по 20 000 тестов в неделю", – сказал радио LRT глава Thermo Fisher Scientific Baltics Альгимантас Маркаускас.

Он подчеркнул, что Thermo Fisher будет выпускать тесты не только для Литвы, но Литва будет в приоритете.

"Тесты продает корпорация. Потребность в тестах в США – 10 млн в день. Пока этого никто не может сделать, но мы работаем со всем миром, и Литва находится очень высоко в списке приоритетов, кому Thermo Fisher Scientific будет поставлять тесты", – сказал глава подразделения.

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Как уже сообщалось, часть компонентов тестов Thermo Fisher будет производить в Литве, другая часть будет завозиться из-за рубежа. По словам А. Маркаускаса, первые тесты будут в Литве уже на следующей неделе.

По его словам, технологические процессы во время кризиса ускорены в несколько раз – производство компонентов, потребность в которых выросла в тысячи раз, может занимать 4-6 недель.

Он также сказал, что делать тесты людей учат месяцами, теперь же эту работу придётся делать за несколько дней.

Правительство Литвы в понедельник сообщило о подписании 20 марта договора о поставках 100 000 тестов с Thermo Fisher Scientific Baltics. Стоимость договора – около 2 млн евро.

ru.DELFI.lt
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