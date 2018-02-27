Согласно рапорту осведомителя, через данные счета происходило движение средств ФСБ и семьи Путина. Финансовая инспекция сообщила, что, возможно, начнет производство, чтобы проверить возможную злонамеренность сокрытия информации банком.

Так, например, счета в банке имела зарегистрированная в Лондоне Lantana Trade LLP, которая, согласно коммерческому регистру Великобритании, находилась в т. н. режиме зимней спячки. В действительности же фирма ежедневно совершала переводы в размере нескольких миллионов евро.

Действительными соучредителями Lantana и других зарегистрированных в Великобритании фирм были граждане России, скрывающие свой идентитет через подставные фирмы на Маршалловых и Сейшельских островах.

Руководители эстонского подразделения Danske получили в свое распоряжение информацию о связи Lantana с малоизвестным ”Промсбербанком”, который находился в Подольске и в совет которого входил двоюродный брат Путина Игорь Путин. Мажоритарным акционером банка являлся связанный с ФСБ Александр Григорьев, большую долю имел и арестованный в 2016 году за хищение Алексей Куликов. В 2016 году после исчезновения 3 млрд рублей ”Промсбербанк” развалился.

Инициированное Danske расследование сильно разозлило россиян. Один из менеджеров по обслуживаю вылетел в Москву для сбора документах о действительных владельцах Lantana и был поражен масштабами недовольства второй стороны. Через несколько недель встреча состоялась в офисе Danske в Таллинне, на которой двое отказавшихся представиться россиян, как утверждается, спросили банкиров, действительно ли они считают, что, когда сегодня вечером отправятся домой, то им ничего не будет угрожать. Также они обещали ”потопить” и сам банк.

На настоящий момент и Григорьев, и Куликов находятся в тюрьме. В апреле 2015 года Центральный банк России лишил ”Промсбербанк” лицензии. Lantana прекратила свою деятельность в декабре этого же года, были ликвидированы и другие участвовавшие в обмане фирмы. Рапорт осведомителя однозначно называет действия Danske тотальной неудачей, отмечая, что банк не установил настоящих владельцев Lantana, действовал неэтично и, возможно, совершил преступление.

В понедельник банк сообщил о начале обстоятельного расследования. ”Мы намерены нарисовать четкую картину того, что произошло в этот период в эстонском подразделении”, — сообщил банк. От комментариев относительно конкретных клиентов представители банка отказались, но отметили, что были закрыты все портфолио причастных к истории граждан России-нерезидентов.

Guardian отмечает, что это очередной пример того, как подвергающийся недостаточной регулировке финансовый ландшафт Великобритании позволяет скрыто перемещать огромные суммы. Газета говорит, что страны Балтии являются основным каналом поступления российских денег в западную финансовую систему.

В связи с опубликованными в эстонской и международной прессе статьями Финансовая инспекция подчеркивает, что в 2014 году провела в эстонском филиале Danske ряд проверок, в ходе которых были выявлены масштабные, долгосрочные и системные нарушения норм по предотвращению отмывания денег.

Для устранения данных нарушений в 2015 году инспекция вынесла банку предписание, в результате которого банк сократил объемы и формы обслуживания нерезидентов.

Инспекция отмечает, что тогда банк не достаточно проанализировал Lantana и не представил нужного количество доказательств проведения внутрибанковского анализа относительно действительного выгодополучателя Lantana Trade LLP. Возможное введение в заблуждение проводящего надзор учреждения является серьезным нарушением в случае, если Danske сам располагал дополнительной информацией относительно данного клиента и не предоставил ее в ходе проведения проверки на месте. В связи с этим инспекция рассматривает возможность инициации соответствующего производства. По закону производство по финансовому надзору является закрытым.

Согласно законодательству ЕС, надзор за датским кредитным учреждениям в общем ведет уполномоченное датское ведомство. Задачи Финансовой инспекции Эстонии в отношении действующего в Эстонии филиала кредитного учреждения ЕС ограничены. Информация передана Службе финансового надзора Дании.