aA
Туроператор Tez Tour с 1 июля возобновит авиапутешествия на зарубежные курорты - в пятницу Литовская администрация по безопасности на транспорте предоставила виакомпании GetJet Airlines разрешение на выполнение полетов в Грецию и Болгарию.
Mikono sala
Mikono sala
© Pixabay

Планируется, что самолеты на курорты этих стран с отдыхающими из Литвы будут летать ежедневно, сообщает Tez Tour.

На 1 июля намечен первый полет на греческий остров Крит, этим рейсом должно полететь 90 пассажиров.

"Уже сейчас путешествия покупают очень активно, поэтому планируется интенсивная программа полетов. На болгарские курорты Бургас и Варна самолеты будут летать ежедневно. В направлении Греции запланировано шесть полетов в неделю, из которых четыре - на Крит, а по субботам будут выполняться полеты на Родос и Пелопоннес", - сказала для пресс-релиза представитель Tez Tour Инга Аукштуолите.

Компания надеется, что с августа будет можно организовывать полеты и на курорты Турции, Испании и Италии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

TravelBlog Baltic поддержит туристический бизнес Латвии, Литвы и Эстонии

В это кризисное время, когда туристический бизнес...

В этом году отдых будет иным: поощряют местный туризм, но не всему бизнесу это поможет (19)

Очевидно, что отдых в этом году будет значительно...

Правительство Литвы выделит 45 млн евро туристическому бизнесу (3)

В среду литовское правительство выделит...

TOP новостей

Обновлен список стран: в Литву все еще не могут приезжать граждане трех государств

С 15 по 21 июня в Литву все еще не смогут приезжать жители...

Больше 18 000 жителей Литвы могут, не работая, получать минимум (19)

В Литве больше 18 000 человек старше 60 лет, которые на...

Эксперименты советского времени над людьми: эти признаки можно увидеть и сейчас (153)

Советское наследие мы можем видеть и в наши дни: в...

Климатолог: прошла самая жаркая неделя июня  каким будет июль

Эта неделя была в Литве необычной – почти каждый день...

Президентские выборы в Беларуси: зазеркалье и принуждение к радикализации (5)

Колючая проволока белорусского избирательного...

|Maža didelių žinių kaina