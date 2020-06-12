Планируется, что самолеты на курорты этих стран с отдыхающими из Литвы будут летать ежедневно, сообщает Tez Tour.
На 1 июля намечен первый полет на греческий остров Крит, этим рейсом должно полететь 90 пассажиров.
"Уже сейчас путешествия покупают очень активно, поэтому планируется интенсивная программа полетов. На болгарские курорты Бургас и Варна самолеты будут летать ежедневно. В направлении Греции запланировано шесть полетов в неделю, из которых четыре - на Крит, а по субботам будут выполняться полеты на Родос и Пелопоннес", - сказала для пресс-релиза представитель Tez Tour Инга Аукштуолите.
Компания надеется, что с августа будет можно организовывать полеты и на курорты Турции, Испании и Италии.
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