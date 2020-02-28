Tez Tour прекращает полеты в Верону

Компания сообщила, что с учётом ужесточённых рекомендаций МИД отказаться от поездок в регионы Северной Италии в связи с коронавирусом отменены полёты в аэропорт Вероны, запланированные на 29 февраля и на 7 марта.

Купивших путешествие просят обращаться в своё турагентство.

"Путешественникам будет предоставлена возможность выбрать поездку в другом направлении или расторгнуть договор в соответствии с предусмотренными в нём условиями", – говорится в сообщении Tez Tour.

МИД сделал рекомендации отказаться от поездок в определённые регионы из-за вспышки коронавируса.