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Один из крупнейших туроператоров Tez Tour прекращает полёты в итальянский город Верону.
Tez Tour прекращает полеты в Верону
© DELFI / Karolina Pansevič

Компания сообщила, что с учётом ужесточённых рекомендаций МИД отказаться от поездок в регионы Северной Италии в связи с коронавирусом отменены полёты в аэропорт Вероны, запланированные на 29 февраля и на 7 марта.

Купивших путешествие просят обращаться в своё турагентство.

"Путешественникам будет предоставлена возможность выбрать поездку в другом направлении или расторгнуть договор в соответствии с предусмотренными в нём условиями", – говорится в сообщении Tez Tour.

МИД сделал рекомендации отказаться от поездок в определённые регионы из-за вспышки коронавируса.

ru.DELFI.lt
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