Tez Tour прекращает полеты в Верону

Компания сообщила, что с учётом ужесточённых рекомендаций МИД отказаться от поездок в регионы Северной Италии в связи с коронавирусом отменены полёты в аэропорт Вероны, запланированные на 29 февраля и на 7 марта.
Купивших путешествие просят обращаться в своё турагентство.
"Путешественникам будет предоставлена возможность выбрать поездку в другом направлении или расторгнуть договор в соответствии с предусмотренными в нём условиями", – говорится в сообщении Tez Tour.
МИД сделал рекомендации отказаться от поездок в определённые регионы из-за вспышки коронавируса.
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