Плюсы такой газонокосилки – движение в разных направлениях и работа на склонах, расположенных под углом больше 60 градусов, на которых человеку работать сложно и даже опасно, сказано в пресс-релизе мэрии.
"Ради сохранения биологического разнообразия в этом году склоны набережных Нерис не скашивали. Сейчас растения отцвели, их скашивает робот. Очень радует, что появляются новые и эффективные технологии в сфере ухода за территориями и они оправдывают себя", – сказал глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис.
Робот не только скашивает, но и измельчает траву. Оставшаяся на газоне трава позволяет поддержать влажность и выполняет функцию естественного удобрения. Робота-косилку приобрела компания Mano aplinka.
Компании Grinda и Vilniaus planas используют для присмотра за инфраструктурой дроны. Они помогают оценить масштаб аварийной ситуации, обнаружить нелегальное строительство и свалки. Дроны используют для наблюдения за движением на дорогах, за заполненностью стоянок, для оценки заторов и т.д.
Специалисты, отвечающие за освещение улиц, используют дроны для фиксирования поломок, стражам общественного порядка они помогают фиксировать случаи сжигания травы и веток. Зимой дроны можно использовать для наблюдения за работой компаний, отвечающих за уборку улиц.
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