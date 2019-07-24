Такого еще не было: на склонах Западной объездной дороги и на набережных реки Нерис в Вильнюсе траву косит робот. Новый робот-газонокосилка в среднем в час скашивает траву на территории больше 5000 кв. м, за день 40 000 кв. м – это равняется территории 6 футбольных полей.
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Плюсы такой газонокосилки – движение в разных направлениях и работа на склонах, расположенных под углом больше 60 градусов, на которых человеку работать сложно и даже опасно, сказано в пресс-релизе мэрии.

"Ради сохранения биологического разнообразия в этом году склоны набережных Нерис не скашивали. Сейчас растения отцвели, их скашивает робот. Очень радует, что появляются новые и эффективные технологии в сфере ухода за территориями и они оправдывают себя", – сказал глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис.

Робот не только скашивает, но и измельчает траву. Оставшаяся на газоне трава позволяет поддержать влажность и выполняет функцию естественного удобрения. Робота-косилку приобрела компания Mano aplinka.

Компании Grinda и Vilniaus planas используют для присмотра за инфраструктурой дроны. Они помогают оценить масштаб аварийной ситуации, обнаружить нелегальное строительство и свалки. Дроны используют для наблюдения за движением на дорогах, за заполненностью стоянок, для оценки заторов и т.д.

Специалисты, отвечающие за освещение улиц, используют дроны для фиксирования поломок, стражам общественного порядка они помогают фиксировать случаи сжигания травы и веток. Зимой дроны можно использовать для наблюдения за работой компаний, отвечающих за уборку улиц.

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