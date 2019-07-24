Плюсы такой газонокосилки – движение в разных направлениях и работа на склонах, расположенных под углом больше 60 градусов, на которых человеку работать сложно и даже опасно, сказано в пресс-релизе мэрии.

"Ради сохранения биологического разнообразия в этом году склоны набережных Нерис не скашивали. Сейчас растения отцвели, их скашивает робот. Очень радует, что появляются новые и эффективные технологии в сфере ухода за территориями и они оправдывают себя", – сказал глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис.

Робот не только скашивает, но и измельчает траву. Оставшаяся на газоне трава позволяет поддержать влажность и выполняет функцию естественного удобрения. Робота-косилку приобрела компания Mano aplinka.

Компании Grinda и Vilniaus planas используют для присмотра за инфраструктурой дроны. Они помогают оценить масштаб аварийной ситуации, обнаружить нелегальное строительство и свалки. Дроны используют для наблюдения за движением на дорогах, за заполненностью стоянок, для оценки заторов и т.д.

Специалисты, отвечающие за освещение улиц, используют дроны для фиксирования поломок, стражам общественного порядка они помогают фиксировать случаи сжигания травы и веток. Зимой дроны можно использовать для наблюдения за работой компаний, отвечающих за уборку улиц.