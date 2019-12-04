Глава Центра исследования энергобезопасности Юозас Аугутис рассказал, как Литва жила до появления терминала.

По его словам, тогда Литва была в кармане у России, со стороны России испытывала даже политическое давление и шантаж.

"Уровень нашей энергобезопасности тогда был низким, а по сравнению с европейскими странами - критически низким. Одним из самых слабых звеньев были поставки газа. Единственным поставщиком был "Газпром", а с 2004 г. мы наблюдали быстрый рост цен на газ. По сути можно сказать, что мы были в кармане у России", – сказал он.

По его словам, Литва тогда платила за газ очень дорого - на 15% больше чем эстонцы и латыши.

С оценкой Аугутиса согласился и вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис. Он сказал, что был ряд причин, по которым Литва нуждалась в терминале, но основные – высокая цена на газ и низкий уровень безопасности.

Тогда, в 2014 году истек срок действия договора с "Газпромом" и Литва оказалась на распутье. Было решено осуществить проект терминала СПГ, поскольку к концу действия договора с "Газпромом" Литва платила за газ на 30% больше, чем он стоил на рынке.

Вице-министр заметил, что строительство наземного терминала заняло бы на два года больше времени, поэтому как оптимальный вариант был выбран плавучий терминал СПГ.

По подсчетам Пурлиса, сегодня обслуживание терминала со всеми услугами и арендной платой, которую платят Hoegh LNG - 60 млн. евро в год, со следующего года плата составит 36 млн. евро в год.

Председатель парламентского комитета по энергетике Виргилиюс Подерис сказал DELFI, что сам проект он оценивает очень хорошо, но не жалел критики в адрес компании KN.

Он сказал, что сейчас терминалу выделяют субсидии, несмотря на то, что управляющая им компания KN, получает прибыль.

"Тут сразу загорается красная лампочка – как себя ведут управляющие такой компании? Второй момент – такое содержание терминала создает порочную систему. Стараются ли управляющие снижать расходы на свою деятельность? Ведь тут заранее ясна и прибыль", – сказал Подерис.

"Иными словами, арендуешь вещь, платишь такие деньги, что за три года на них можно было новую купить, действительно ли это решение было оптимальным? Что компания делает, чтобы уменьшить это бремя, пересмотреть сделки? Делают ли это? Я так понимаю, собираются и дальше так жить (...)", – сказал он.

С этим согласился и Пурлис, заметив, что сейчас расходы на содержание терминала фиксированные или практически не меняются потому, что договор заключен на 10 лет.

Подерис заметил, что в содержании терминала должны участвовать и потребители газа, находящиеся за пределами Литвы.

"Компания должна сделать так, чтобы в этом участвовали и ее клиенты, находящиеся за пределами Литвы", – повторил он.

Вице-министр сказал, что большая часть газа поступает из Норвегии, но подчеркнул, что компании сами должны определиться в вопросе потребления российского газа.

"Наверное, никто не сомневается в том, что эти компании находятся под контролем российской власти, надо оценивать этот аспект, на пользу ли это и обоснован ли импорт из России. Сейчас у нас есть 5 пользователей терминала, они должны определиться", – сказал Пурлис.

Подерис считает, что мнение по вопросу покупки российского газа должны сформировать государственные ведомства.

"В Калининграде куплен похожий терминал. Он закачивает газ в США и выкачивает в Испании.

Иными словами, на рынке никто происхождение этих молекул не рассматривает, но мы должны спросить у себя – важно ли это для нас? Мы должны смотреть с позиции потребителей – самая низкая цена, а если есть эти плохие молекулы, то не захватывают ли они поставки нашего терминала, не влияют ли", – сказал он, заметив, что пока не видит никакой опасности в связи с покупкой российского газа.

Аугутис сказал, что опасность могут представлять только долгосрочные соглашения с российскими или другими компаниями.

Поскольку KN решила купить терминал, и это решение одобрено правительством и парламентом Литвы, у вице-министра спросили, каким он видит будущее потребление газа. Пурлис сказал, что планируют стабильность на этом рынке.

А Подерис считает, что перед тем как покупать терминал, Литва должна оценить, какой ее потребность в газе будет в будущем.

"Кому будет нужен этот терминал? Химической промышленности, которая будет использовать две трети, и энергетикам наших соседей. Нам в энергетическом плане газа надо будет очень мало", – считает политик.

Обобщая эту тему, Пурлис сказал, что министерство оценивает 5 лет действия терминала положительно как в плане безопасности, так и в плане цены, а Аугутис отмечает, что терминал был одной из самых больших побед энергетической безопасности.