"Еще рано говорить, мы не расставили все точки (над i). Когда примемся за реальную работу, тогда можно будет и комментировать подробнее", - сказал глава Biriu kroviniu terminalas Видмантас Дамбраускас. По его словам, за последние пять лет компании удалось скупить несколько заброшенных участков земли общей площадью 13 гектаров. Именно на них и планируется расширение. 70% акций терминала принадлежит И. Удовицкому, 30% - "Беларуськалию". В прошлом году терминал получил 8,355 млн. евро чистой прибыли (на 12% меньше, чем в 2015 году), его выручка уменьшилась на 2% до 25,178 млн. евро. Компания в прошлом году отгрузила 7,1 тыс. тонн насыпных удобрений в (2015 году - 7,08 млн. тонн). Сообщалось, что в 2016-2018 годах предприятие инвестирует в развитие около 40 млн. евро - в прошлом году началось строительство двух новых складов, а в общей сложности планируется построить 5 новых складов, в которых можно будет хранить около 200 тыс. тонн грузов.

