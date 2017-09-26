Занимающаяся погрузкой удобрений белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпедском порту компания Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных продуктов), контролируемая предпринимателем Игорем Удовицким, планирует новое расширение, пишет деловая газета Verslo zinios.
Klaipėda Harbour
© A.Didžgalvio nuotr.

"Еще рано говорить, мы не расставили все точки (над i). Когда примемся за реальную работу, тогда можно будет и комментировать подробнее", - сказал глава Biriu kroviniu terminalas Видмантас Дамбраускас.

По его словам, за последние пять лет компании удалось скупить несколько заброшенных участков земли общей площадью 13 гектаров. Именно на них и планируется расширение.

70% акций терминала принадлежит И. Удовицкому, 30% - "Беларуськалию".

В прошлом году терминал получил 8,355 млн. евро чистой прибыли (на 12% меньше, чем в 2015 году), его выручка уменьшилась на 2% до 25,178 млн. евро.

Компания в прошлом году отгрузила 7,1 тыс. тонн насыпных удобрений в (2015 году - 7,08 млн. тонн). Сообщалось, что в 2016-2018 годах предприятие инвестирует в развитие около 40 млн. евро - в прошлом году началось строительство двух новых складов, а в общей сложности планируется построить 5 новых складов, в которых можно будет хранить около 200 тыс. тонн грузов.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Терминал насыпных грузов планирует новое расширение (1)

Занимающаяся погрузкой удобрений белорусского...

Сливочное масло в Литве за год подорожало на 74% (52)

Сливочное масло, которое дорожает на мировых рынках, в...

Клайпедский порт лидирует в Балтии по контейнерным погрузкам (3)

Клайпедский морской порт в этом году продолжает...

У думающих о пенсии жителей Литвы есть план "Б" (32)

На рынке недвижимости, кроме людей, которые покупают...

Самые большие зарплаты в Литве стали меньше, чем прежде (26)

В последнее время фиксируют достаточно быстрый рост...

TOP новостей

Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (111)

Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...

Карбаускис: я вижу сценарий, представленный на DELFI (30)

Надо ясно сказать о том, что цель публикаций этого дня -...

История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (2)

Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...

Спикер Cейма Польши обратился к литовским парламентариям с просьбой поддержать проект по букве w

Находящийся с визитом в Вильнюсе маршалка Cейма Польши...

Сливочное масло в Литве за год подорожало на 74% (52)

Сливочное масло, которое дорожает на мировых рынках, в...