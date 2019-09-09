Терминал насыпных грузов не опасается сокращения погрузок "Беларуськалия"

"Если предприятие будет производить на 30% меньше, это значит, что мы будем грузить на 30% меньше, но я не вижу в этом ничего страшного, поскольку это обычные колебания. Мы восемь месяцев работали в очень хорошем темпе, по сравнению с прошлым годом, мы в плюсе, поэтому общий годовой результат будет такой же, как в прошлом году", – сказал BNS Видмантас Дамбраускас.
По его словам, колебания происходят постоянно, за исключением двух последних лет, когда была высокая потребность в удобрениях.
"Рынок удобрений, как и любой другой рынок, развивается волнообразно, такие колебания были каждый год. Правда, в последние два года их не было, поскольку была огромная потребность", – сказал он.
В прошлом году Biriu kroviniu terminalas перевалил 10,098 млн тонны сыпучих удобрений (на 21,6% больше, чем в 2017 году), 98% погрузок составила продукция "Беларуськалия".
"Беларуськалию" принадлежат 30% акций Biriu kroviniu terminalas, оставшиеся 70% – Игорю Удовицкому.
В прошлом году чистая прибыль терминала составила 20,38 млн евро (на 24,3% больше, чем в 2017 году), его доходы достигали 97,671 млн евро и были на 20,2% больше позапрошлогодних.
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