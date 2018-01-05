Большая часть арендуемых квартир в Вильнюсе - двухкомнатные, однако рынок такого жилья несколько переполнен.

Центробанк Литвы считает, что есть признаки того, что люди, инвестирующие в такую недвижимость, подвергают себя риску.

"Ежедневно в Вильнюсе для аренды предлагают 40 новых квартир, или 15 000 в год. В столице открываются новые компании, приезжают люди, которые не знают, понравится ли им здесь, поэтому арендуют жилье", – сказал брокер Capital Эймантас Думбрава.

По его подсчетам, рынок аренды столицы занимает 60-70% всего рынка аренды в Литве. По его оценке, только в Вильнюсе нелегально сдают в аренду около 10 000 квартир.

"Треть квартир покупают в качестве инвестиции, только в Вильнюсе на рынок попадает 1200 новых квартир. Что касается спроса, тут данных немного, но на рынке много "тени". Налоги довольно высокие", – сказал Думбрава.

Он указал, что люди, которые сдают в аренду жилье меньше чем за 380 евро в месяц, свои доходы декларируют. Те, кто получает за аренду больше 400 евро берут бизнес-удостоверения.

По словам брокера, налоговое бремя увеличивается и потому, что при уплате налогов не учитываются расходы. К примеру, не учитывается износ помещения. Каждые несколько лет люди должны инвестировать в ремонт, платить посреднику за поиск жильцов.

Люди, которые покупают квартиры для аренды, относятся к этому как к инвестиции. Согласно подсчетам, такая инвестиция в среднем дает 5-6% прибыли.

В последние несколько лет стало популярно покупать жилье в качестве инвестиции. Поэтому этот рынок перенасыщен, даже ЦБ отмечает, что те, кто продолжит вкладывать деньги в жилье для аренды, может пострадать. Кроме того, на рынок подействуют и возможные налоги на недвижимость.

"Наши цифры показывают, что влияние налога на недвижимость может быть серьезным, поскольку налог в размере 2% стоимости имущества - существенный. Особенно, если не считать рынка роскошного жилья, это коснется рынка аренды, когда жилье покупают с целью аренды", – сказал член правления ЦБ Томас Гарбаравичюс.

Опросы показывают, что меньше домашних хозяйств инвестирует в жилье, хотя больше половины считает это привлекательной инвестицией. На втором месте по привлекательности - золото.

В ноябре 2017 г., когда в рынок аренды включили и дома, выяснилось, что в Литве арендуют 20% жилья.

"Статистический владелец второго жилья - семья. Одиноких владельцев меньше", – сказал представитель банка, заметив, что у 20% домашних хозяйств есть по 2 и более ипотечных кредита.