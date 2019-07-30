Департамент статистики во вторник сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом полугодии этого года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 22,707 млрд евро. Во втором квартале по сравнению с январем-мартом этого года литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, приросла на 0,9% и ВВП в ценах того времени составлял 12,015 млрд евро.

По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, рост ВВП в первом полугодии обусловлен очень сильным внутренним спросом, который связан с быстрым ростом зарплат. Он также подчеркнул и удивляющую устойчивость литовских экспортеров к внешним факторам.

"Если иметь в виду, что мировая торговля уменьшается, рост экономики еврозоны замедлился, промышленность Германии в рецессии, и при этом мы видим, что в первом полугодии нынешнего года темпы роста литовского экспорта совсем не замедлились, обрабатывающая промышленность продолжает быстро расти. Естественно, что такие положительные тенденции отразились и в ВВП", – сказал BNS Н. Мачюлис.

По его словам, эта исключительная устойчивость литовских экспортеров к негативным внешним тенденциям обусловлена сбалансированностью и конкурентоспособностью экономики.

По словам старшего экономиста Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Дарюса Имбрасаса, влияние на такое развитие литовского экспорта оказали довольно быстро увеличивавшиеся ранее инвестиции, которые повысили производственные мощности и конкурентоспособность экспортирующих предприятий.

"И все же было бы наивно ожидать, что ухудшение настроений в международном масштабе никак не скажется в будущем (...) Рост экономики должны немного притормозить ослабление спроса за рубежом и неспадающая политическая напряженность, которые будут гасить развитие экспорта и инвестиций", – сказал Д. Имбрасас в комментарии для СМИ.

По оценке БЛ, рост экономики в 2019 году составит 3,2%, а в 2020 он замедлится до 2,5%.

Н. Мачюлис прогнозирует, что рост ВВП Литвы во втором полугодии составит около 3%, а за весь 2019 года – примерно 3,5%.

"Вполне вероятно, что во втором полугодии рост будет намного медленнее. Определенные намеки можно было заметить и в связи с объемами промышленной продукции в июне – рост сильно замедлился, ожидания промышленных предприятий тоже стали немного меньше. Вероятно, что рост экспорта замедлится во втором полугодии этого года, но при этом мы видим все еще сохраняющийся очень сильный внутренний спрос", – сказал Н. Мачюлис.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас прогнозировал, что Литве и во втором полугодии удастся не увязнуть в болоте медленного и вялого роста, в котором оказалась еврозона, однако развитие экономики будет медленнее из-за более скромных прогнозов по росту экспорта. По его словам, группа SEB 8 мая установила прогноз развития ВВП для Литвы на нынешний год 3,2% и на будущий год – 2,4%, однако эти прогнозы будут обновлены и обнародованы 27 августа в издании группы SEB Nordic Outlook.

"Прогноз роста ВВП за этот год будет улучшен с учетом более стремительного, чем ожидалось, роста в первом полугодии и нынешних ожиданий, что урожай зерновых в этом году будет на одну пятую больше, чем год назад", – сказал в комментарии для СМИ Т. Повилаускас.