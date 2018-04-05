За год, в феврале по сравнению с февралем 2017 года, объемы розничной торговли в Литве увеличились на 3,2%, а во всем ЕС - в среднем на 2%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.
В Латвии объемы торговли за год выросли на 3,6%, в Эстонии - на 2,5%.
За месяц, в феврале по сравнению с январем, объемы торговли в Литве уменьшились на 1,1%, в Латвии - на 2,3%, а в Эстонии - выросли на 2%.
Во всем ЕС объемы торговли за месяц возросли на 0,2%.
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