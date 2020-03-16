Telia сообщает о большой нагрузке, пользователи Tele2 жалуются на плохую связь

Delfi связался с представителем компании Tele2 Андрюсу Баранаускасу, который сказал, что проблемы были, но непродолжительные. Клиенты не могли позвонить, а услуги интернета и смс-сообщений работали нормально.
"Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сказал Delfi Баранаускас.
Позже представитель Tele2 сказал, что снова наблюдаются сбои. Они будут наблюдаться в течение нескольких часов, пока инженеры будут решать проблему. Пользователи Tele2 ни сами не могут позвонить ни получить входящий звонок.
Из-за карантина в связи с коронавирусом со 30 марта не будут работать салоны сети Teli, большая работников Telia будут работать из дома. Все услуги можно заказать по интернету, товары на дом будут доставлять бесплатно.
Инженеры и специалисты в сфере ИТ Telia работают в обычном порядке, у них есть все необходимые средства дезинфекции. Перед тем как войти в дом клиента они обязаны убедиться в том, что в доме нет больных людей. У всех работников есть дезинфекторы, одноразовые салфетки и защитные маски.
Из-за карантина количество звонков в сети Telia увеличилось на 30%.
Компания Bitė Lietuva с 16 марта по 30 марта также будет обслуживать клиентов по интернету и по телефону. Работники компании будут работать из дома. Если клиентам нужна помощь можно звонить по номерам 1501 (абонентам Bitė – бесплатно), если звонить из другой сети или заграницы – +370 699 23 230.
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