Соответствующее решение акционеры предприятия примут 25 апреля, сообщила компания Telia Lietuva через Вильнюсскую биржу Nasdaq в среду.

В прошлом году Telia Lietuva выплатила 17,5 млн евро дивидендов или 3 цента за акцию.

Акционерам компании предстоит распределить в общей сложности 116,7 млн евро, из них 75,9 млн евро предлагается перенести на следующий год.

Аудированная выручка группы в прошлом году составила 370,1 млн евро, а прибыль - 51,8 млн евро. 88,15% акций Telia Lietuva принадлежит шведской Telia Company.