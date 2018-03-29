Контролируемый шведским телекоммуникационным концерном Telia Company литовский провайдер услуг телевидения, Интернета и мобильной связи Telia Lietuva в этом году собирается выплатить 40,783 млн евро дивидендов или 7 центов за акцию.
© DELFI / Modesta Meškė

Соответствующее решение акционеры предприятия примут 25 апреля, сообщила компания Telia Lietuva через Вильнюсскую биржу Nasdaq в среду.

В прошлом году Telia Lietuva выплатила 17,5 млн евро дивидендов или 3 цента за акцию.

Акционерам компании предстоит распределить в общей сложности 116,7 млн евро, из них 75,9 млн евро предлагается перенести на следующий год.

Аудированная выручка группы в прошлом году составила 370,1 млн евро, а прибыль - 51,8 млн евро. 88,15% акций Telia Lietuva принадлежит шведской Telia Company.

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