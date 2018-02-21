"Ни от обеспечивающих безопасность страны ведомств, ни от производителей сети или конечного оборудования у нас нет никакой информации о том, чтобы технологии Huawei были небезопасными. Поэтому появившиеся сейчас публичные спекуляции относительно надежности оборудования Huawei мы расцениваем как необоснованные", - говорится в присланном BNS комментарии представителя Telia Lietuva Аудрюса Стасюлайтиса.
По его словам, компания использует в своих сетях оборудование разных производителей, а оборудование Huawei она использует уже 10 лет. Компания утверждает, что внедряла также маршрутизаторы, коммутаторы или файрволы (межсетевые экраны) фирм Cisco, Nokia-Alcatel-Lucent, Juniper, Fortinet, Palo Alto, Check Point и Arbor.
"Архитектура сети Telia Lietuva диверсифицирована так, что оборудование одного производителя в другом сетевом слое покрывается решениями конкурирующей компании, а вся сетевая инфраструктура опоясана мощным файрволом, который обеспечивает контроль выходящей наружу информации", - объяснил А. Стасюлайтис.
Ответственный за вопросы кибернетической безопасности и гибридной устойчивости вице-министр обороны Эдвинас Кярза сказал порталу 15min.lt, что они намерены провести консультации с Telia Lietuva на предмет безопасности ее сети.
"Случай Telia достаточно сложный - это оборудование уже в сети. Я полагаю, что в ближайшее время мы попытаемся проконсультироваться по оценке рисков. Я не могу раскрыть всю информацию - часть ее засекречена , но Telia компания, выполняющая особую роль, она одна из важнейших в Литве, особенно в телекоммуникационной сфере, поэтому в отношении ее действуют несколько более строгие правила регулирования", - сказал порталу Э. Кярза.
Оборудование Huawei также использует государственный Центр радио и телевидения Литвы (Telecentras) – предприятие с помощью китайской компании перешло на оборудование LTE и модернизировало сеть связи 4G. Получить комментарий Telecentras BNS пока не удалось.
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