После того, как разведывательные ведомства США рекомендовали гражданам этой страны не пользоваться телефонами китайского производителя Huawei, использующая оборудование этого предприятия литовская компания Telia Lietuva уверяет, что используемое ею оборудование безопасно.
Telia Lietuva
© DELFI / Modesta Meškė

"Ни от обеспечивающих безопасность страны ведомств, ни от производителей сети или конечного оборудования у нас нет никакой информации о том, чтобы технологии Huawei были небезопасными. Поэтому появившиеся сейчас публичные спекуляции относительно надежности оборудования Huawei мы расцениваем как необоснованные", - говорится в присланном BNS комментарии представителя Telia Lietuva Аудрюса Стасюлайтиса.

По его словам, компания использует в своих сетях оборудование разных производителей, а оборудование Huawei она использует уже 10 лет. Компания утверждает, что внедряла также маршрутизаторы, коммутаторы или файрволы (межсетевые экраны) фирм Cisco, Nokia-Alcatel-Lucent, Juniper, Fortinet, Palo Alto, Check Point и Arbor.

"Архитектура сети Telia Lietuva диверсифицирована так, что оборудование одного производителя в другом сетевом слое покрывается решениями конкурирующей компании, а вся сетевая инфраструктура опоясана мощным файрволом, который обеспечивает контроль выходящей наружу информации", - объяснил А. Стасюлайтис.

Ответственный за вопросы кибернетической безопасности и гибридной устойчивости вице-министр обороны Эдвинас Кярза сказал порталу 15min.lt, что они намерены провести консультации с Telia Lietuva на предмет безопасности ее сети.

"Случай Telia достаточно сложный - это оборудование уже в сети. Я полагаю, что в ближайшее время мы попытаемся проконсультироваться по оценке рисков. Я не могу раскрыть всю информацию - часть ее засекречена , но Telia компания, выполняющая особую роль, она одна из важнейших в Литве, особенно в телекоммуникационной сфере, поэтому в отношении ее действуют несколько более строгие правила регулирования", - сказал порталу Э. Кярза.

Оборудование Huawei также использует государственный Центр радио и телевидения Литвы (Telecentras) – предприятие с помощью китайской компании перешло на оборудование LTE и модернизировало сеть связи 4G. Получить комментарий Telecentras BNS пока не удалось.

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