Клиенты, пользующиеся этими услугами, должны будут перейти на телевидение по протоколу интернета (IP- телевидение), либо избрать другого поставщика услуг.

Telia отказывается от ретрансляций DVB-T, поскольку содержание двух разных структур не выгодно.