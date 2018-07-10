В августе и сентябре этого года литовская телекоммуникационная компания Telia Lietuva постепенно начнет отключать свои наземные передатчики цифрового телевидения (стандарта DVB-T), сообщила во вторник литовская деловая газета Verslo zinios.
Клиенты, пользующиеся этими услугами, должны будут перейти на телевидение по протоколу интернета (IP- телевидение), либо избрать другого поставщика услуг.
Telia отказывается от ретрансляций DVB-T, поскольку содержание двух разных структур не выгодно.
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