По данным Eurostat, 71,3% жители Литвы хранят свой сбережения в виде наличных или в качестве вкладов в банках. В странах Евросоюза средний показатель составляет 36,2%.

Официальные данные показывают, что во втором полугодии прошлого года жители держали на расчетных счетах и в виде вкладов в банках больше 12 млрд. евро и еще около 1,3 млрд. евро наличными.

Комментируя статистику, специалисты SEB банка обратили внимание на то, что такие способы откладывания денег не эффективны, поскольку из-за инфляции средства обесцениваются.

"Больше всего сбережения в виде наличных или на расчетных счетах уменьшает инфляция. Покупательная способность таких накоплений за 10 лет снизилась на 23%. Значит, за 1000 евро, которые отложили 10 лет назад, сегодня можно сделать покупку на сумму не больше 800 евро. На счету вы видите те же суммы, но их покупательная способность каждый год уменьшается", – сказал аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

Средняя годовая инфляция в стране в последние 10 лет составляла около 3%, и в этом году она будет похожей – 2,8%.

Аналитик подсчитал, что исторически инфляция в Литве чаще всего превышает процентную ставку по вкладам, кроме того, в будущем тенденция останется похожей, поскольку цены в Литве нагоняют европейские. Итак из-за инфляции сбережения жителей Литвы стабильно обесценились.

К примеру, срочный вклад на 1000 евро в банке в течение 5 лет обесценивается на 22, а если такую сумму просто держать на счету, то она обесценивается на 60 евро.

Повилаускас также обратил внимание на то, что треть домашних хозяйств вообще не откладывает деньги. Только около 20% жителей страны накопили такую сумму, которую можно считать своеобразной финансовой "подушкой".