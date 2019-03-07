Международная платформа услуг извоза Taxify меняет название на Bolt. Компания сообщает о планах развития сети в Литве.
Taxify, R. Tenio nuotr.
© Kas vyksta Kaune

Bolt, которая уже действует в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе, обещает вскоре предложить свои услуги и в Алитусе, Йонаве, Мариямполне, Утене, Мажейкяй и других городах.

В Литве платформа действует с 2014 года, а с начала деятельности во всем мире, по ее информации, она уже обслужила более 25 млн пассажиров.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

На проспекте Саванорю в Вильнюсе грядут перемены (2)

Удобное сообщение с центром города и развитая...

Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут (12)

Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением...

Taxify меняет название на Bolt, будет развиваться в Литве

Международная платформа услуг извоза Taxify меняет...

Какой будет цена на первые литовские огурцы (52)

Уже стало обычным явлением, когда вместе с весной на...

Магазин Barbora сообщил о переменах, они коснутся всех клиентов (4)

4 марта электронный магазин Barbora на своей странице в...

TOP новостей

Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут (12)

Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением...

Приехавший на операцию пожилой человек сам не знал, что подписал: пришлось заплатить 50 евро (15)

Пожилой человек, приехавший на операцию в Каунасскую...

Какой будет цена на первые литовские огурцы (52)

Уже стало обычным явлением, когда вместе с весной на...

Избранный в Вильнюсский горсовет гомосексуал обещает перемены в столице (35)

Избранный в совет Самоуправления города Вильнюса...

На проспекте Саванорю в Вильнюсе грядут перемены (2)

Удобное сообщение с центром города и развитая...