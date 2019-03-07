Taxify меняет название на Bolt, будет развиваться в Литве

Bolt, которая уже действует в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе, обещает вскоре предложить свои услуги и в Алитусе, Йонаве, Мариямполне, Утене, Мажейкяй и других городах.

В Литве платформа действует с 2014 года, а с начала деятельности во всем мире, по ее информации, она уже обслужила более 25 млн пассажиров.