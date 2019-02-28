Бизнес, у которого нет опыта с такими странами, призывают воздержаться от логистических операций в дни Brexit.
"Советуем внимательно планировать логистические операции, избегать перевозки товаров накануне самой даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Могут быть различные неожиданности, перед самой фактической датой выхода. Возможны очереди, прочие вещи. Если можно избежать этих неожиданностей, я бы рекомендовал это сделать", – заявил в четверг начальник отдела политики пошлин Таможенного департамента Юозас Шарунас Авиженис.
Департамент дает и другие рекомендации компаниями, которые торгуют только внутри рынка ЕС: проанализировать импортные пошлины на конкретные товары, рассмотреть льготные правила происхождения товаров, на случай, если в производстве используются товары британского происхождения. Бизнесу предлагают подготовиться выполнять таможенные формальности, например, выбрать таможенного посредника.
Президент Литовской национальной ассоциации экспедиторов и логистов (Lineka) Арунас Берташюс отмечает, что бизнесу следовало бы контактировать с партнерами в Великобритании, чтобы минимизировать возможные неудобства.
"Я считаю, что ситуация в Литве достаточно хорошая, мы много торгуем с третьими странами, с этим мы справимся. Я бы предложил всем, занимающимся торговлей: сначала обсудите со своими британскими партнерами, смогут ли они принять ил смогут ли они отправить. (...) Самая большая беда в самой Великобритании. Мы здесь, в Литве, достаточно хорошо подготовлены. В этом случае 80% энергии должно быть направлено не на то, что делать здесь, а что вы будете делать там", – сказал А. Берташюс.
В конце января, на дискуссии Литовской конфедерации промышленников и МИД Литвы по Brexit ее участники призывали бизнес ответственно подойти к процессу выхода Соединенного Королевства из ЕС, особенно с учетом риска того, что это может произойти без соглашения.
В среду было заявлено, что ЕС готов разрешить Великобритании отложить намеченный на 29 марта Brexit, но только с определенными условиями.
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