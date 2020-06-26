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Эстонский паромный оператор Tallink с сегодняшнего дня до 15 августа будет выполнять регулярные паромные рейсы на новом маршруте Хельсинки-Рига, сообщили агентству LЕТА в компании.
"Tallink" keltas
"Tallink" keltas
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

На маршруте будет курсировать паром "Silja Serenade", который будет отправляться из столиц Латвии и Финляндии каждый второй день

Из Хельсинки паром будет выходить в 16.00 и прибывать в Ригу на следующий день в 10.30. В обратный путь в Хельсинки он будет отправляться в 16.30, а прибывать в 11.00.

Также Tallink подготовил для пассажиров комплексные предложения для посещения Риги, в том числе проживание в гостинице Tallink Hotel Riga, билеты для осмотра местных достопримечательностей и др.

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