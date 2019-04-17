Во время своего последнего заседания, 9 апреля, комиссия по петициям Клайпедского муниципалитета нынешнего состава не одобрила ни один из 4 пунктов петиции о повышении качества услуг такси. Два из них передадут администрации муниципалитета, еще два – ответственному ведомству, пишет Vakarų ekspresas.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Водителям такси в Старом городе Клайпеды не хватает стоянок, они требуют, чтобы им разрешили ездить по полосе общественного транспорта (A) во всем городе, они просят ограничить число водителей, предоставляющих услуги подвоза и уравнять требования для всех водителей, предоставляющих услуги такси, а автомобили такси признать общественным транспортом.

Они недовольны нынешней ситуацией на рынке услуг. Требования, адресованные директору администрации мэрии, мэру Клайпеды, горсовету и Комиссии по петициям подписали несколько десятков человек.

В этом году комиссия рассмотрела две полученные в прошлом году петиции. По словам главы комиссии Артураса Шульцаса, заявка таксистов - первая петиция, полученная в этом году.

Комиссия нынешнего состава прекратила свою работу. однако новый горсовет должен создать новую комиссию, которая продолжит рассмотрение этого вопроса.

Шульцас сказал, что требования таксистов петицией не признали из-за того, что форма заявки не отвечает необходимым требованиям (не был указан персональный код обращающегося лица).

Таксисты считают, что после того как появилась услуга подвоза пассажиров, рынок стал искажен. По их словам, у водителей, предоставляющих такие услуги, есть масса преимуществ, поэтому таксистам сложно с ними конкурировать.

Машины такси должны чаще проходить техосмотр, страховка такси автомобиля стоит дороже, кроме того, на эту деятельность надо получить лицензию, в автомобиле должен быть таксометр. Водителям, предоставляющим услуги подвоза, это не нужно. Они не платят многие налоги, поэтому условия на рынке не одинаковые. Таксисты утверждают, что на рынке распространяется нелегальный и неконтролируемый рынок такси.

"Мы требуем, чтобы условия для всех были одинаковыми", – сказано в петиции. Таксисты также требуют сократить число водителей, предоставляющих услуги подвоза.

Члены комиссии по петициям заметили, что в заявлении поднимаются вопросы, актуальные в масштабе всей страны, а третий пункт петиции (уравнять требования для всех водителей, предоставляющих услуги такси) - это серьезный вопрос, который надо решать.

Такие вопросы поднимают не только в Клайпеде, но и в других городах, но они не в компетенции муниципалитетов. По словам Шульцаса, эти требования передадут учреждению, которое уполномочено их решать.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Таксисты в Литве борются с водителями, предоставляющими услуги подвоза пассажиров (4)

Во время своего последнего заседания, 9 апреля, комиссия...

В Вильнюсе заканчивается отопительный сезон (3)

В среду горсовет литовской столицы сообщил, что с 17...

"Литовские железные дороги" будут перевозить посылки из Китая (9)

Находящаяся в госуправлении литовская...

Каунасцам придется вооружиться терпением: прогнозируют заторы (3)

После того как на шоссе Исландиёс в Каунасе началась...

Akropolis получил кредит в 140 млн евро (2)

Банк Swedbank вместе с финским банком OP Corporate Bank...

TOP новостей

Налоговая инспекция начинает возвращать жителям переплаченный подоходный налог (26)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...

Vladimiras Putinas Josifas Stalinas, Winstonas Churchillis, Franklinas Rooseveltas Teherano suvažiavime

Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придёт на помощь Балтии "В Кремле готовятся к войне в 2030-м году" (225)

Сергей Медведев, политолог, телеведущий и профессор...

В Литве на новый автомобиль будут давать 1000 евро: выгодно ли отказаться от старого? (58)

После того как утвердят план по снижению уровня...

Синоптик: воздух прогреется до 19 градусов, а после Пасхи будет еще теплее (1)

В ближайшие дни в Литве установится теплая весенняя...

Юозайтис подтвердил, что его жена работала в фонде супруги бывшего губернатора Калининградской области (8)

Философ Арвидас Юозайтис - единственный кандидат в...