Водителям такси в Старом городе Клайпеды не хватает стоянок, они требуют, чтобы им разрешили ездить по полосе общественного транспорта (A) во всем городе, они просят ограничить число водителей, предоставляющих услуги подвоза и уравнять требования для всех водителей, предоставляющих услуги такси, а автомобили такси признать общественным транспортом.
Они недовольны нынешней ситуацией на рынке услуг. Требования, адресованные директору администрации мэрии, мэру Клайпеды, горсовету и Комиссии по петициям подписали несколько десятков человек.
В этом году комиссия рассмотрела две полученные в прошлом году петиции. По словам главы комиссии Артураса Шульцаса, заявка таксистов - первая петиция, полученная в этом году.
Комиссия нынешнего состава прекратила свою работу. однако новый горсовет должен создать новую комиссию, которая продолжит рассмотрение этого вопроса.
Шульцас сказал, что требования таксистов петицией не признали из-за того, что форма заявки не отвечает необходимым требованиям (не был указан персональный код обращающегося лица).
Таксисты считают, что после того как появилась услуга подвоза пассажиров, рынок стал искажен. По их словам, у водителей, предоставляющих такие услуги, есть масса преимуществ, поэтому таксистам сложно с ними конкурировать.
Машины такси должны чаще проходить техосмотр, страховка такси автомобиля стоит дороже, кроме того, на эту деятельность надо получить лицензию, в автомобиле должен быть таксометр. Водителям, предоставляющим услуги подвоза, это не нужно. Они не платят многие налоги, поэтому условия на рынке не одинаковые. Таксисты утверждают, что на рынке распространяется нелегальный и неконтролируемый рынок такси.
"Мы требуем, чтобы условия для всех были одинаковыми", – сказано в петиции. Таксисты также требуют сократить число водителей, предоставляющих услуги подвоза.
Члены комиссии по петициям заметили, что в заявлении поднимаются вопросы, актуальные в масштабе всей страны, а третий пункт петиции (уравнять требования для всех водителей, предоставляющих услуги такси) - это серьезный вопрос, который надо решать.
Такие вопросы поднимают не только в Клайпеде, но и в других городах, но они не в компетенции муниципалитетов. По словам Шульцаса, эти требования передадут учреждению, которое уполномочено их решать.
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