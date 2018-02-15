"В первый месяц этого года продажи триколоров в магазинах Senukai – рекордные. Рост продаж мы наблюдаем уже несколько лет подряд. В результате сравнения продаж в этом году и в прошлом выяснилось, что продажи увеличились почти в 5 раз. В январе клиенты купили треть того количества флагов, которое было продано за весь прошлый год.Это показывает, что жители готовятся к 16 февраля и 11 марта, а флаги стали не необходимостью, а традицией каждой семьи. Вильнюсцы и жители Вильнюсского района в этом году особенно активны - больше всего флагов продано именно в Вильнюсе", - сказал представитель Kesko Senukai Рамунас Кливис.

По его словам, сеть готовилась и прогнозировала товары на этот год, было заказано большое количество триколоров и прилавки постоянно пополняют, однако последние были проданы в минувшие выходные.

"Больше продано держателей для флагов, популярностью пользуются и древки, это значит, что немалая часть жителей поднимет флаг впервые. Мы рады, что для жителей Литвы 100-летие - важное торжество и чувство патриотизма велико", - сказали представители сети.

Коммерческий директор Maximа Вилма Друлене тоже подтвердила, что спрос на национальную атрибутику очень велик.

"Мы готовились к 100-летию, заказали в 5 раз больше национальной атрибутики, включая флаги. Однако спрос превысил ожидания. Сейчас производители работают на полную мощность, стараясь удовлетворить спрос на флаги. Дополнительные заказанные флаги каждый день привозят в магазины", - сказала Друлене.

По ее словам, 1-14 февраля прошлого года было продано на меньше всей национальной атрибутики 250%, а флагов – на 800% меньше.

По имеющимся данным, в эти две недели в магазинах Maximа было продано больше 3000 флагов (в прошлом году 57).

В среднем флаг стоит от 1 до 30 евро.

В интернет-магазине компании Aka Baltic распроданы флаги почти всех размеров и стоимости - даже те, которые стоили больше 100 евро.