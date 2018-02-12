"Особенной популярностью пользуются большие флаги, а также – различные аксессуары, небольшие бумажные флажки, их мы сейчас изготавливаем по ночам", – сказала представитель интернет-магазина lietuviskaatributika.lt Живиле Валанчяускене. Торговая сеть Maxima отмечает, что продажи таких товаров увеличились в два раза, а вот в сети Iki роста не заметили, пишет lrt.lt.

100-летие восстановления Литовского государства не на шутку расшевелило жителей Литвы и они стали украшать свои дома национальной атрибутикой.

"В течение месяца продажи невероятно выросли. Это явно связано со 100-летием восстановления Литовского государства, – сказала Валанчяускене. – Продажи разной атрибутики увеличились в 5-10 раз. Сначала раскупали большие флаги, позже и до сего дня популярностью стали пользоваться разные аксессуары, маленькие бумажные флажки, которые сейчас мы изготавливаем по ночам. Люди покупают и шапочки, перчатки, шарфы – все, что можно носить".

Коммерческий директор Maxima Вилма Друлене заметила, что 100-летие побуждает спрос на национальную атрибутику.

"За первый месяц этого года и в начале февраля, по сравнению с тем же периодом прошлого года, спрос на литовскую атрибутику увеличился больше, чем в два раза", – сказала она.

Представитель Rimi Lietuva Даля Кибартайте сказала, что продажи национальной атрибутики в магазинах Rimi растет каждый год, а значительный рост продаж фиксируют с конца прошлого года.

А вот пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте сказала, что в магазинах их сети нет повышенного спроса на национальную атрибутику, продажи остаются стабильными.

Кибартайте заметила, что продажи национальной атрибутики растут также во время спортивных праздников, олимпиад, чемпионатов по баскетболу.

"Также больше атрибутики продают в больших городах, где много туристов. В них больше всего продают магнитов, значков, чашек с национальной символикой. В магазинах, которые находятся дальше от центра, покупают в основном флаги, значки", – сказала представитель Rimi.

Друлене заметила, что в магазинах сети Maxima расширен ассортимент товаров этой группы.