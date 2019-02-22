Об этом в передаче "День на DELFI" речь шла с председателем правления компании Hanner Арвидасом Авулисом и экономистом банка Luminor Жигимантасом Маурицасом.

– Господин Маурицас, интересуются ли жители Литвы ситуацией в еврозоне и тем, когда подорожают кредиты?

– Я бы сказал, что сами люди не очень интересуются, но вехи ответственного кредитования заставляют каждое ведомство проводить специальные тесты, которые показывают, как изменится взнос по кредиту, если увеличится процентная ставка. Люди понимают, что может случиться, смогут ли они в том случае выполнять свои обязательства. Тенденция продолжается, особенно в посткризисный период, у людей есть достаточно накоплений. Они не лелеют какие-то розовые мечты в связи со своим будущим, они реально наблюдают сегодняшнюю ситуацию. Что касается о рынке кредитования, то тут надежности стало больше. Надо согласиться, что портфель кредитования растет быстро, особенно удивило начало этого года.

– Но какова ситуация, ясно ли, когда Центробанк Европы увеличит процентную ставку?

– Да, конечно, я не могу точно сказать, когда это будет. Но могу сказать, что ставка не снизится. Базовая ставка отрицательная. Если ЦБЕ возглавит немец, сменит итальянца, то рынки прогнозируют повышение ставки с начала следующего года. Какой-то рост возможен.

– Господин Авулис, квартиры дорожали, дорожают и будут дорожать. На сколько в этом году?

– Вопрос похож на тот, который вы задавали Жигимантасу – когда поднимется процентная ставка. Я не знаю ни одного человека, который мог бы сказать, на сколько подорожают квартиры. Никто не поощряет спекуляции, но и не говорит о возможном снижении цен. Оба варианта плохи. Если говорят, подождите, цены на жилье снизятся, это отрицательно сказывается на рынке недвижимости. Это искусственное давление. Другое давление оказывают, когда говорят – квартиры подорожают, надо покупать сейчас. В последние три года мы наблюдаем здоровую ситуацию. Предложений много, это не дает сильно вырасти ценам, а снижаться им не дает то, что в Литве меняется экономическая ситуация, растут зарплаты.

– Банки считают, что ставка должна быть 5%. Это возможно?

– Я думаю, возможно, но для этого нужно несколько факторов. Первое, меняются тенденции на рынке. Если раньше было много квартир в пригороде, то сейчас в Вильнюсе, где больше всего продаж, тенденция меняется, люди хотят жить ближе к центру. Второе, дорожает рабочая сила. В строительном секторе не хватает работников, много иностранцев.

– Почему нет?

– Половина уехала. Другие не хотят выполнять тяжелую работу. Вы хотели бы там работать? Каждый человек может прийти на стройку и заработать деньги, но не пользуются этой возможностью. У нас парадоксальная ситуация – много безработных и посмотрите, работников не хватает. Это сказывается и на ценах на жилье. Если мы хотим, чтобы цены не росли, надо упростить ввоз работников. Зачем столько ограничений, стен. Другая часть людей живет в деревнях, для них поездка в Вильнюс - невозможное дело. А ведь могли бы приехать и заработать.

– Господин Маурицас, это решило бы вопрос?

– Конечно, надо повышать мобильность работников. Регионы должны ожить за счет реновации, а в больших городах реновация осложнена из-за нехватки работников. Я не думаю, что было бы хорошим решением, если бы ввезли много работников из третьих стран. Экономические исследования показывают, что лучше всего это делать в экспортном секторе. Цены на рынке недвижимости все равно диктует не новое жилье, а уже имеющееся, поскольку новостройки составляют небольшую часть продаж. Цена держится за счет большого спроса, роста покупательной способности и ситуации на рынке кредитования. (…) Люди не боятся брать кредиты.

– A.А. Правда, больше всего продаж наблюдается в сфере старого жилья, но новое жилье дорожает в основном из-за роста цен на оплату труда рабочих. Например, сегодня мы получили сообщение от немцев, которые поставляют оконные профили, что они повышают цену на 3%, а стоимость зарплат растет на 20% в год. Когда дорожает новое жилье, повышаются цены и на старое.

– Что сейчас по карману статистической семье из двух или четырех человек? Какую площадь?

– A.А. Если верить статистике, индекс доступности жилья сейчас самый высокий за последние 10 лет. За годовую зарплату среднестатистическая семья может купить 6 кв. м, а это самый лучший показатель. Но если взглянуть на зарплату в Литве, берем статистику, то семья из двух человек может без проблем купить двухкомнатную квартиру. (…) Мы приспосабливаемся к потребностям рынка. (…) Я думаю, что сейчас отношение молодого человека изменилось. Люди понимают, что дома они проводят не так уж много времени, поскольку после работы идут в спортклуб, летом бегают на улице, что-то делают. Они понимают, что домой приходят только спать. Люди считают, что в таком случае им достаточно небольшой квартиры. Они понимают, что на сэкономленные деньги могут поехать в путешествие. Они хотят удовлетворять свои потребности вместо того, чтобы жить в большой квартире.

– Есть ли признаки снижения цен, ведь построено много квартир, но не все проданы? Или надо ждать кризиса?

Ж.M. Кризиса я не желал бы, кризис приводит к дисбалансу. Но определенные симптомы можно увидеть. Во-первых, все еще много нового непроданного жилья. Особенно велико предложение в Вильнюсе. Если уменьшится предложение, то его станет еще больше.

A.А. Сегодня ситуация не похожа на то, что было в 2007-2008 гг. Банки не дают кредиты маленьким компаниям, которых сейчас много. Эти компании приходят обычно с частным капиталом. Чтобы появилось давление, его должен оказать банк. Банки дают больше кредитов на покупку жилья, а не на его строительство.