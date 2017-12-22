Об этом на этой неделе местную общину информировал гендиректор Margasmiltė Валдас Сабаляускас. У Margasmiltė есть лицензия на добычу ангидрита и она выполнила все формальности, включая оценку влияния на окружающую среду. Добыча ископаемых станет новой отраслью экономики Литвы, поэтому проект может получить статус государственного.

По словам главы Литовской геологической службы Йонаса Саткунаса, ангидрит - самое большое из не использовавшихся до сих пор подземных ископаемых в Литвы. В деревне Пагиряй обнаружено и расследовано большое месторождение ангидрита. На глубине около 300 м там обнаружили залежи примерно 235 млн. т этого ценного минерала.

Margasmiltė приобрела в Пагиряй участок в 6,4 га, на котором намерена оборудовать шахту. Сабаляускас сказал, что ангидрит планируют резать на блоки, частично дробить. Процесс будет проходить под землей, взрывать ничего не будут. Будет установлено специальное удерживающее шум ограждение. Блоки будут перевозить на грузовиках, поэтому рядом с железнодорожной насыпью оборудуют дорогу.

В сообщении мэрии Каунасского района сказано, что это будет первая шахта в Литве.

Компания создаст 120 рабочих мест. Согласно подсчетам, появление шахты косвенно будет способствовать созданию еще 650-700 рабочих мест.